4 خطوات لاستفادة الأساتذة من حركة التحويلات

"أيقونة" للإطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور

دعت وزارة التربية الوطنية، كافة الأساتذة إلى ضرورة اتباع أربع خطوات أساسية للاستفادة من الحركة التنقلية السنوية، فيما أعلنت عن فتح “أيقونة” ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لتمكين المعنيين من الاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور بدقة.

وأكدت الوزارة الوصية على أنه وقبل قيام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعملية حجز الرغبات في الحركة التنقلية السنوية، هم مطالبون وجوبا باتباع مجموعة من الخطوات في الفضاء الخاص بهم وذلك وفق أربع مراحل، ويتعلق الأمر أولا بالاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور بدقة كبيرة وعناية فائقة لتفادي الوقوع في الخطأ، إلى جانب الحرص على أخذ الوقت الكافي في اختيار وترتيب الرغبات المناسبة والتي تم رفعها من 5 إلى 10 رغبات كاملة ترتيبا صحيحا ودقيقا والتأكد جيدا من توافق المؤسسات التربوية المختارة مع رغباتهم، بالإضافة إلى القيام وجوبا بمراجعة الرغبات وترتيبها قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة والمتضمنة “تأكيد الرغبات”، علاوة على إيلاء أهمية بالغة لعملية استخراج استمارة الرغبات وتسليمها مباشرة لمدير المؤسسة التربوية.

وفي نفس السياق، دعت الوصاية مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، إلى ضرورة الشروع في تبليغ جميع الأساتذة بأنه قد تم فتح “أيقونة” ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لكي يتسنى لهم الاطلاع بدقة عالية على كافة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور ضمن “فضاء الأستاذ”، وهي الخطوة التي ستمنح العملية أكثر شفافية دون ترك مجال للتلاعب بالمناصب الشاغرة، من خلال تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة بين كافة المربين الموزعين عبر مؤسسات 58 ولاية.

وجددت الوصاية التأكيد على عملية حجز الرغبات، أي المؤسسات التربوية الراغبة في التحويل والانتقال إليها “المدارس المستقبلة”، تبدأ هذا السبت 20 ماي الجاري وتستمر إلى غاية الـ27 منه على مدار سبعة أيام، بغية تمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة من التعبير عن وجهتهم المستقبلية رقميا بصفة حصرية، بعيدا عن المشاكل والعراقيل التي كانت تقف في وقت سابق في وجه التسيير الجيد للعملية.

ونبهت وزارة التربية الوطنية، كافة الأساتذة من أنه لا يمكنهم الضغط على زر “أيقونة” تأكيد الرغبات، إلا بعد التأكد من ترتيب رغباتهم، لأنه لا يمكن التراجع أو التصحيح أو التصويب بعد التأكيد، وقد يسقط حقهم في حركة التحويلات السنوية.