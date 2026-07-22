4 رحلات أسبوعيا بين الجزائر وكوريا الجنوبية قريبا

بخط مباشر تشغله "الجوية الجزائرية" وشركة طيران كورية

ستتولى شركة “الخطوط الجوية الجزائرية” تشغيل الرحلات المباشرة بين الجزائر وكوريا الجنوبية، بموجب اتفاق توصلت إليه سلطات الطيران المدني في البلدين يقضي بإطلاق أربع رحلات جوية منتظمة أسبوعيا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط الجوي وتطوير المبادلات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع للطيران المدني عقد بالعاصمة الجزائر يوم 7 جويلية، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى العشرين لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجمهورية كوريا، حيث اتفق الجانبان على فتح خط جوي مباشر يربط البلدين لأول مرة.

وبحسب ما أعلنته سفارة جمهورية كوريا لدى الجزائر، فقد تم تعيين “الخطوط الجوية الجزائرية” ناقلا جويا من الجانب الجزائري، فيما سيتم لاحقا اختيار شركة الطيران الكورية الجنوبية التي ستتولى تشغيل الرحلات من الجانب الكوري والإعلان عنها رسميا.

كما اتفق الطرفان على اعتماد نظام المشاركة بالرمز (Code Share)الذي يسمح لشركات الطيران في البلدين بتسويق الرحلات عبر شبكاتهما، بما يوسّع خيارات السفر للمسافرين ويرفع من مستوى الربط الجوي بين الوجهات.

وأكدت سفارة جمهورية كوريا لدى الجزائر أن هذا الاتفاق يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، باعتبار أن الربط الجوي المباشر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية والاستثمارية، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم الإجراءات اللازمة لتمكين شركات الطيران من الشروع الفعلي في تشغيل هذا الخط خلال الفترة المقبلة.