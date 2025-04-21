4 رحلات أسبوعية نحو لندن عبر مطار ستانستد

الخطوط الجوية الجزائرية توسّع آفاقها:

باشرت الخطوط الجوية الجزائرية الترويج لخطها الجوي الجديد نحو العاصمة البريطانية لندن، عبر مطار ستانستد، الذي يعد من بين أكبر وأهم المطارات في المملكة المتحدة.

ويأتي هذا المسار الجديد تحت شعار: “لندن عبر مطار ستانستد: بوابتك الجديدة، على بُعد رحلة طيران فقط!”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وبريطانيا، وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا للمسافرين.

وسيتم تشغيل هذا الخط بمعدل أربع رحلات أسبوعيًا، أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس، ما يتيح مرونة في توقيت السفر سواء لأغراض سياحية أو مهنية أو دراسية.

ويبرز العرض الترويجي للخط الجديد من خلال حملة بعنوان “Spring escape”، التي تدعو المسافرين إلى اغتنام الفرصة لاكتشاف العاصمة البريطانية في أجواء تجمع بين عبق التقاليد وحداثة المدينة.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية من خلال حملتها الدعائية أن لندن باتت الآن أقرب من أي وقت مضى، داعية زبائنها إلى الحجز المبكر للاستفادة من هذا العرض الجديد.

ويأتي فتح هذا الخط الجديد نحو مطار ستانستد في سياق ديناميكية متسارعة باشرتها الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرًا، في إطار استراتيجيتها لتوسيع شبكتها الدولية وتعزيز حضورها على الساحة الجوية العالمية، فقد شرعت الشركة بالفعل في فتح خطوط جديدة، من بينها خط الجزائر – أبوجا بنيجيريا، وكذا وجهات أخرى في القارة الإفريقية، في انتظار إطلاق خطوط إضافية نحو عواصم أوروبية، وآفاق مفتوحة أيضًا نحو القارة الأمريكية.

هذه الخطوات تعكس توجهًا مدروسًا يرمي إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا مهمًا يربط إفريقيا بالعالم، ويمنح المسافرين الجزائريين آفاق تنقل أرحب وخيارات سفر أكثر تنوعًا وجودة.