-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

4 سفراء جدد يسلّمون الرئيس تبون أوراق اعتمادهم

الشروق أونلاين
  • 160
  • 0
4 سفراء جدد يسلّمون الرئيس تبون أوراق اعتمادهم
رئيس الجمهورية وسفيرة مملكة الدنمارك

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، بقصر الرئاسة، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. 

وسلّم السفراء الجدد للبلدان الأربعة أوراق اعتمادهم للرئيس تبون، ويتعلق الأمر بـ:

  • يو كي جون، بصفته سفيرا لجمهورية كوريا.
  • ستيفان روماتي، بصفته سفيرا لجمهورية فرنسا.
  • كاترين فروم هوير، بصفتها سفيرة لمملكة الدنمارك.
  • محمد مجاهد كوتشوك يلماز، بصفته سفيرا لجمهورية تركيا.

وحضر المراسم حسب بيان الرئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي.

مقالات ذات صلة
رخروخ يُحدد موعد تسليم نفق جبل الوحش وجسر صالح باي بقسنطينة

رخروخ يُحدد موعد تسليم نفق جبل الوحش وجسر صالح باي بقسنطينة

هكذا بيعت شركات الدولة بثمن بخس للأجانب باسم “الخوصصة”

هكذا بيعت شركات الدولة بثمن بخس للأجانب باسم “الخوصصة”

نواب يسائلون حول مصدر “الدوفيز” وهامش ربح مكاتب الصرف

نواب يسائلون حول مصدر “الدوفيز” وهامش ربح مكاتب الصرف

الرئيس تبون يعزي رئيس جمهورية العراق

الرئيس تبون يعزي رئيس جمهورية العراق

محطة تحلية مياه البحر بقورصو حيّز الخدمة

محطة تحلية مياه البحر بقورصو حيّز الخدمة

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد