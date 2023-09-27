4 سفراء جدد يسلّمون الرئيس تبون أوراق اعتمادهم
تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، بقصر الرئاسة، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.
وسلّم السفراء الجدد للبلدان الأربعة أوراق اعتمادهم للرئيس تبون، ويتعلق الأمر بـ:
- يو كي جون، بصفته سفيرا لجمهورية كوريا.
- ستيفان روماتي، بصفته سفيرا لجمهورية فرنسا.
- كاترين فروم هوير، بصفتها سفيرة لمملكة الدنمارك.
- محمد مجاهد كوتشوك يلماز، بصفته سفيرا لجمهورية تركيا.
وحضر المراسم حسب بيان الرئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي.