4 سفراء جدد يسلّمون الرئيس تبون أوراق اعتمادهم

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، بقصر الرئاسة، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

وسلّم السفراء الجدد للبلدان الأربعة أوراق اعتمادهم للرئيس تبون، ويتعلق الأمر بـ:

يو كي جون، بصفته سفيرا لجمهورية كوريا.

ستيفان روماتي، بصفته سفيرا لجمهورية فرنسا.

كاترين فروم هوير، بصفتها سفيرة لمملكة الدنمارك.

محمد مجاهد كوتشوك يلماز، بصفته سفيرا لجمهورية تركيا.

وحضر المراسم حسب بيان الرئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي.