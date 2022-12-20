4 سنوات حبسا لرجل الأعمال أبركان رزقي

أدانت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الثلاثاء رجل الأعمال ”أبركان رزقي”. وهو أول رجل متحكم في سوق تجارة معدن الألومنيوم بالجزائر، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.

كما أدانت ذات الهيئة أبركان رزقي يغرامة مالية نافذة قدرها 6 مليون دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاته داخل وخارج الوطن بإستثتاء شقتين متواجدتين بفرنسا.

وجاء هذا الحكم بعد أن تمت متابعته بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، جنحة تبيض الأموال بإستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، جنحة إستيراد بضاعة محظورة خاضعة لرخصة دون الحصول على الرخص المطلوبة، جنحة التمويل الخفي لحزب سياسي، والإستفادة من إمتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة والمؤسسات العمومية.