4 سنوات سجنا لداعية إندونيسي أخفى إصابته بكورونا!

أقام تجمعا دينيا وحفل زفاف لابنته

حكم القضاء الإندونيسي، الخميس، على داعية بارز بالسجن لأربع سنوات، بسبب إخفائه لإصابته بفيروس كورونا وإقامته تجمعا دينيا وحفل زفاف لابنته.

وبحسب ما أفادت قناة يورونيوز فقد قضت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة شرق جاكرتا المحلية، والتي كانت تحت حراسة مشددة من الشرطة والجيش، بأن الداعية رزق شهاب كذب بشأن نتيجة اختبار كوفيد-19، ما جعل من مهمة تحديد هوية “المخالطين المحتملين” أكثر صعوبة.

وشهاب محتجز منذ الثالث عشر من ديسمبر ،وأمر القضاة بخصم المدة التي قضاها بالفعل من عقوبته، وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى المحكمة حيث حاول الآلاف من أنصار شهاب تنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عنه.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الأتباع المتشددين الذين حاولوا الاقتراب من مقرّ المحكمة، وتم اعتقال المئات ممن رفضوا المغادرة.

وكانت قضية شهاب جزء من سلسلة من المحاكمات الجنائية التي يواجهها منذ عودته من المنفى الذي دام ثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي.

وحكم عليه قضاة المحكمة نفسها في السابع والعشرين من ماي بالسجن ثمانية أشهر لخرقه البروتوكول الصحي من خلال إقامة تجمع ديني وحفل زفاف ابنته، وحضر المناسبتيْن آلاف المؤيدين أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقال الادعاء إن تصريح شهاب الكاذب بأنه يتمتع بصحة جيدة، والذي بثته عدة شبكات إخبارية وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، عرض المجتمع للخطر، نظراً لحضوره عدة مناسبات شارك فيها آلاف الأشخاص.

وكان شهاب، البالغ من العمر 55 عاماً، الزعيم والإمام للجبهة الدفاعية الإسلامية الراديكالية التي أعلنت السلطات حلّها سابقاً، والتي كانت ذات يوم على الهامش السياسي.