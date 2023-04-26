4 سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم غرامة ضدّ المعتدي على إمام بتيزي وزو

حكمت محكمة عين الحمام بتيزي وزو، اليوم الأربعاء 26 أفريل، على المعتدي على إمام مسجد قرية ايت لعزيز ببلدية أقبيل، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة مع إيداعه بالمؤسسة العقابية، هذا ما أعلنت عنه المحكمة في بيان صحفي أصدرته اليوم.

المحكمة قالت في البيان الذي وقعه وكيل الجمهورية أن الإعتداء الجسدي على المدعو (ط.أ) إمام بمسجد قرية ايت لعزيز من طرف المدعو (أ. ع) وقع بتاريخ 23 أفريل 2023 على الساعة 00 سا و50 دقيقة في قاعة المحاضرات التابعة للمسجد.

الإعتداء أدى إلى إصابة الضحية بكسر على مستوى الرجل اليسرى استلزم إجراء عملية جراحية، حسب نص البيان.

المتهم تم توقيفه وتقديمه اليوم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة “وتمت متابعته وفقا لإجراء المثول الفوري عن تهمة الإعتداء بالعنف على موظف بمناسبة أداء وظيفته طبقا للمادة 148 الفقرة 1 من قانون العقوبات وتمت إدانته من أجلها وعقابه ب 4 سنوات حبسا نافذا و100000 دج غرامة مالية نافذة مع إيداعه بالمؤسسة العقابية”.