4 سيدات في إدارة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليهن

تردّد عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي اسم الحكمة الرواندية سليمة راديا موكسانغا كأول سيدة تدير مباريات كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت دورة ألعاب الأمم الإفريقية 2022 يوم 9 جانفي بالكاميرون، حيث أصبحت مباراة غينيا ضد مالاوي، الأولى في تاريخ كأس أمم أفريقيا، التي تشارك حكمة فيها.

وتواجدت سليمة موكانسانجا، كحكم رابع في مباراة غينيا ضد مالاوي، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تشارك فيها حكمة في إحدى مباريات أمم أفريقيا.

واختار “الكاف” 63 حكما من فئة النخبة لإدارة مباريات أمم إفريقيا، وجاء من بين الحكام أربع سيدات، هن:

ـ الرواندية سليمة موكاسانجا “حكم ساحة”.

ـ المغربيتان فتيحة الجرمومي “حكم مساعد”، وبشرى الكربوبي حكمة “الفار”.

ـ الكاميرونية كارين أتيمزابونغ “حكم مساعد”.

يذكر أن سليمة موكانسانغا هي حكمة من رواندا، وتبلغ من العمر حاليا 33 عاما، وسبق لها إدارة العديد من المباريات في البطولات الكبيرة.

أدارت مباريات في كأس العالم للسيدات، كأس الأمم الأفريقية للسيدات ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للسيدات، فضلا عن مشاركتها في إدارة مباريات بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو.

وبدأت المغربية فتيحة الجرمومي من مواليد 1984 علاقتها بالتحكيم في عام 2005، وأصبحت حكمة محلية في عام 2007، وحصلت على الشارة الدولية في عام 2016، وتتواجد حاليا ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة، والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وأدارت الجرمومي مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي في الدوري المغربي، وشاركت فتيحة في إدارة 4 مباريات في كأس أمم إفريقيا للسيدات في 2018.

وإلى جانب فتيحة الجرمومي نجد بشرى كربوبي التي دخلت تاريخ كرة القدم المغربية، كأول سيدة تدير مباراة في البطولة بين “المغرب التطواني” و”أولمبيك خريبكة” أمس السبت، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وحصلت كربوبي البالغة من العمر 32 سنة على الشارة الدولية في 2016، وهي من الحكام الأفريقيات المرشحات لإدارة بطولة كأس العالم المقبلة للسيدات في 2023.

ويشارك في الدورة 63 حكما من 36 دولة إفريقية إضافة إلى حكمين من منطقة كونفدرالية أمريكا الشمالية والوسطى في إطار برنامج تبادل المواهب بين الكونفدرالية الإفريقية وكونكاكاف، 24 منهم حكاما للساحة، و31 حكما مساعدا و8 حكام لتقنية التحكيم بالفيديو “ڤار”.

وتضم القائمة 24 حكما، و31 حكما مساعدا، وثمانية حكام لتقنية الفيديو من 36 دولة، إضافة إلى حكمين من منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي “كونكاكاف”، في إطار برنامج تبادل الخبرات بين الاتحادين.