4 طرق لتخفيف خطر الأطعمة المقلية

أظهرت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المقلية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وفي رمضان، تزدادالمخاطر الصحية، لكون العائلات الجزائرية تعتمد كثيرا على القلي في إعداد الأكل، الأمر الذي يسبب الشعور بالحرقة،ووجع المعدة، والحموضة والتخمة.

لماذا الأطعمة المقلية خطيرة؟

– تحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية أكثر من نظيراتها غير المقلية، وتناول الكثير منهم يمكن أن يزيد بشكل كبير من السعرات الحرارية.

– غالبا ما يتم قلي الأطعمة في زيوت نباتية أو زيوت بذور معالجة، عند تسخينها، يمكن أن تشكل هذه الزيوت دهونا متحولة.

ترتبط هذه الدهون بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

– يساهم تناول الأطعمة المقلية في ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد (الجيد)، والسمنة، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

– تحتوي الأطعمة المقلية على مادة الأكريلاميد الضارة، وهي مادة سامة يمكن أن تتشكل في الأطعمة أثناء الطهي على درجة حرارة عالية، مثل القلي أو التحميص أو الخبز، وفق ما نشره موقع healthline.

ماهي الزيوت البديلة؟

يمكن استبدال الزيوت المستعملة في القلي بزيوت صحية لا تشكل مخاطر كثيرة على الجسم، منها:

زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، وهذا يجعله أكثر ثباتا عند تسخينه في درجات حرارة عالية.

زيت حوز الهند

يتكون زيت جوز الهند من 92% من الدهون المشبعة، ومقاومته للأكسدة تجعله زيت طهي مستقر.

أظهرت إحدى الدراسات أن زيت جوز الهند ظل مستقرا بعد 8 ساعات من القلي العميق.

زيت الافوكادو

يعد زيت الأفوكادو زيتا جيدا للاستخدام في القلي السطحي، يحتوي على مستويات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يعني أنه يظل مستقرا إلى حد ما عند تسخينه.

زيت عباد الشمس

يحتوي زيت عباد الشمس على مستويات عالية من أوميغا 6،كما أنه مصدر جيد لفيتامين هـ.

متى يصل الزيت إلى مرحلة الخطر؟

بمجرد أن يبدأ الزيت في التدخين والتحلل، فإنه يطلق الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب ضررا لخلايا الجسم، بحسب موقع medicalnewstoday.

كيفية تخفيف خطر القلي

القلي دون استخدام الزيت

من الوسائل الجيدة للحصول على أطعمة مقلية دون ضرر، هي استخدام آلة القلي دون زيت، حيث يتم إضافة ملعقة واحدة من الزيت إلى كمية الطعام بالكامل.

كما يمكن رش بعض نقاط الزيت على الطعام ثم قليه، وفي هذه الحالة يختلف مذاق الطعام قليلا ولكنه يصبح أقل ضررا.

تجفيف الأطعمة بالمناشف الورقية

في حالة استخدام زيت القلي، يجب تصفية الطعام بعد القلي ثم تجفيفه بمناشف ورقية لتقليل نسبة الزيوت الموجودة فيه قبل تناوله.

عدم الانتظار حتى يصبح الطعام بُنيا

عند القلي، يفضل عدم الانتظار حتى يصبح لون الطعام بنيا، لأن هذا يرفع من نسبة مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان.

تناول الطعام المقلي في المنزل

في حالة الرغبة في تناول طعام مقلي، فالأفضل تناوله في البيت، وتجنب الأطعمة المقلية من المطاعم، حيث يتم استخدام الزيت بشكل متكرر وبدرجة حرارة شديدة الارتفاع مما يسبب العديد من المخاطر على الصحة، وفقا لموقع webteb.

أسباب تجعل الشوي أفضل من القلي

– الشوي يستخرج الدهون من الطعام

– يستغرق شواء الأطعمة وقتا قصيرا للتحضير مقارنة بالقلي

– توفر الأطعمة المشوية طريقة رائعة لإنقاص الوزن دون تقديم تضحيات كبيرة.

– يضيف الشوي نكهة مدخنة للأطعمة ويعزز عصائرها

– تحتوي الأطعمة المشوية على سعرات حرارية أقل من الأطعمة المقلية

– يعتبر الشوي طريقة طهي سريعة تؤدي إلى فقدان القليل من الفيتامينات والرطوبة، حسب موقع fandbrecipes.