4 عادات غذائية خاطئة تجنبها في السحور

تؤثر بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يتم اتباعها في وجبة السحور في إصابة الصائم بالجوع والعطش، وأحيانا تتسبب في إصابته بالإرهاق والمرض.

ومن بين هذه العادات التي يمكن أن تجعل يوم الصيام يمر صعبا على صاحبه:

الأطعمة الغنية بالسكر

تناول الدونات أو الكرواسان خلال السحور قد يُشعر مؤقتا بالشبع، لكن ستشعر بالجوع بعد ساعتين من الوقت.

الأكلات الحارة والمالحة

تسبب الأكلات الحارة والمالحة العطش خلال النهار.

المشروبات الغازية والغنية بالكافيين.

المشروبات الغازية والغنية بالكافيين تسبب التعب والعطش خلال النهار.

النوم مباشرة بعد السحور

النوم مباشرة بعد السحور يمكن أن يسبب العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي لأن الجسم سيعمل أكثر على هضم الطعام، وحتى الاستلقاء قليلا دون النوم قد يسبب مشاكل مثل ارتجاع المريء، وفق موقع moulinex.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

ـ الحبوب المكررة.

ـ الخبز والأرز الأبيض.

ـ المعجنات بأنواعها.

ـ مشروبات الكافيين، مثل: القهوة، والشاي.

ـ الأطعمة المقلية بالزيوت المهدرجة.

ـ الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الملح الكثير.

ـ عصائر الفواكه الجاهزة فهي غنية بالسكر وقليلة الألياف، بحسب موقع webteb.

عادات غذائية تسبب الصداع

تتسبب بعض العادات الغذائية السيئة في السحور في الشعور بالصداع، ومن بين هذه العادات:

شرب القهوة

الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يجعلك بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالصداع.

تناول الجبن القديم

يمكن أن يسبب تناول الجبن القديم المعاناة من الصداع نتيجة احتوائه على مادة تسمى تيرامين، والتي تتشكل عندما تتحلل البروتينات الموجودة في الجبن بمرور الوقت.

ومن أبرز الأمثلة على الأجبان القديمة، الجبن السويسري، والجبن الشيدر، والجودة، والبارميزان.

اللحوم المصنعة

النترات المستخدمة كمواد حافظة في اللحوم المصنعة قد توسع الأوعية الدموية وتسبب الصداع لدى بعض الأشخاص.

المحليات الاصطناعية

تم ربط المحليات الصناعية، مثل الأسبارتام والسكرالوز، بالصداع لدى بعض الأشخاص، لكن الأدلة المتاحة تشير إلى أنها ليست محفزات قوية للصداع النصفي بالنسبة لمعظم الناس.

ما الذي يُنصح بتناوله في السحور؟

شرب الماء

يعتبر الماء من أساسيات أي وجبة سحور صحية، فمن المهم أن يتزود الصائم بالسوائل الكافية لإكمال يومه التالي وتجنب الإصابة بالجفاف.

الأطعمة الغنية بالسوائل

يُنصح بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل، مثل الخضراوات، كالخيار، والبروكلي، والسبانخ، والفطر، والتي تشكل المياه أكثر من 90% من تركيبه.

– السلطة، وخصوصا الخضراء منها، وجبة غنية لسحور صحي.

-الحساء، ويمكن إضافة الخضراوات أو العدس إليه للحصول على حاجة الجسم من الفيتامينات، والألياف، والطاقة.

اللبن، والذي يوفر البروتين والمواد الغذائية، وأهمها الكالسيوم، حيث يمكن إضافة اللبن إلى الفواكه للحصول على وجبة غنية ومتكاملة.

الأطعمة الغنية بالألياف

تعد الأطعمة عالية المحتوى من الألياف أحد أهم العناصر للحصول على سحور صحي، حيث تساعد الألياف على الشعور بالشبع والامتلاء، وفقا لموقع altibbi.