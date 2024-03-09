4 فرق من الدرجة الثّالثة في ثُمن النّهائي

حيدرة فشلت في تكرار سيناريو 1994-1995

تأهّلت أربعة فرق من الدرجة الثّالثة مساء السبت، للدور ثمن النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من وداد تلمسان ورائد بوقاعة وشباب بن باديس وشبيبة جيجل.

واجتاز وداد تلمسان عقبة شبيبة الساورة من حظيرة النّخبة، وتفوّق رائد بوقاعة (ولاية سطيف) على اتحاد الشاوية، وفاز شباب بن باديس (ولاية سيدي بلعباس) على شبيبة عزازقة (ولاية تيزي وزو)، وتغلّبت شبيبة جيجل على أمل حيدرة (العاصمة). عِلما أن فريقَي اتحاد الشاوية وشبيبة عزازقة ينتميان أيضا إلى القسم الثالث.

وبِالمُقابل، لم يستطع أمل حيدرة (العاصمة) من الدرجة الرابعة تكرار سيناريو موسم 1994-1995، حينها أزاح عن طريقه شباب باتنة ومولودية الجزائر في ثمن وربع النهائيَين على التوالي (1-0 في كلتا المقابلتَين)، قبل أن يتوقّف مشواره أمام شباب بلوزداد في نصف النّهائي.

وتنتمي بقية الأندية في المقابلات الأُخرى إلى القسم الأوّل أو الدرجة الثانية.

وجاءت نتائج المقابلات بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا، كالتّالي:

و.تلمسان 0 – شبيبة الساورة 0 / تأهّل تلمسان بِركلات الترجيح (7–6).

ا.الشاوية 1 – ر.بوقاعة 1 / تأهّل فريق بوقاعة بِركلات الترجيح (3–5).

ش.عزازقة 0 – ش.بن باديس 1

أ.حيدرة 0 – ش.جيجل 1

ش.الزاوية 1 – م.الجزائر 4 / فريق الزاوية ينتمي إلى ولاية البليدة، وينشط في الدرجة الثالثة.

ن.بن عكنون 3 – ج.وهران 0

أ.أقبو 2 – ش.المشرية 0

ش.باتنة 0 – ا.عنابة 0 / تأهّل عنابة بِركلات الترجيح (2–3).