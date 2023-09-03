4 قتلى بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي في تلمسان

توفي 4 أشخاص صباح الأحد في تلمسان، بعد انجراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 7، بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية ببلدية باب العسة.

الحادث وقع في حدود الساعة 00:30، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إنقاذ الضحايا الذين كانوا على متن مركبة جرفتها مياه الوادي.

الضحايا هم رجلان في الـ73 والـ22 من العمر، وامرأتان في الـ69 والـ59. وقد تم تحويل جثامينهم لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بتلمسان.

وعرفت المنطقة تساقط أمطار غزيرة تراوحت كميتها بين 20 و30 ملم، بين منتصف نهار السبت، وفجر اليوم الأحد، حسب ما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية.