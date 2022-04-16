4 قتلى و3 جرحى في حادث مرور بمستغانم

تسبب إنقلاب شاحنة ذات مقطورة على حافلة لنقل المسافرين، السبت، ببلدية مستغانم، في وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين

وجاء في بيان للحماية المدنية ” تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية مستغانم على الساعة 12 و 55 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في إنقلاب شاحنة ذات مقطورة على حافلة لنقل المسافرين صغيرة بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية مستغانم، خلف وفاة 04 أشخاص (02 رجلين، 01 إمرأة 01 طفلة)، وإصابة 03 أخرين تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، كما تمكن اعوان الحماية المدنية من إخراج 05 أشخاص كانوا محصورين بداخل الحافلة”.