4 قرارات لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين، على 4 قرارات لصالح فلسطين. بينها قرار يقضي بتمديد عمل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين، فقد حظي قرار تمديد عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بموافقة 157 دولة.

بالمقابل، صوت 5 أعضاء ضد القرار وهم: الاحتلال الإسرائيلي، كندا، الولايات المتحدة، جزر مارشال، وميكرونيزيا.

كما صوتت 141 دولة لصالح قرار يتعلق بمستوطنات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. مقابل رفض 7 أصوات لكندا، الولايات المتحدة، الاحتلال، المجر، جزر مارشال، ناورو، وميكرونيزيا.

وصوتت 157 دولة لصالح قرار “تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين”، الذي لقي رفض الاحتلال فقط.

أما القرار الرابع المتعلّق بـ”ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الناجمة عنها”، فقد وافقت عليه 153 دولة، مقابل رفض كندا، الولايات المتحدة، الاحتلال، جزر مارشال، ميكرونيزيا، وناورو.