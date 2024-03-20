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الجزائر

4 قطاعات على طاولة اجتماع الحكومة

الشروق أونلاين
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4 قطاعات على طاولة اجتماع الحكومة
أرشيف
قصر الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشاريع تتعلّق بقطاعات الشؤون الدينية والأوقاف، الصحة، الرقمنة، والانتقال الطاقوي.

وتناول الاجتماع، حسب بيان للوزارة الأولى، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وفق مقاربة عصرية. بالإضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة باستغلالها.

كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11. خاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية، والحدّ من التحويلات للعلاج في الخارج.

“فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة، حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض. عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب”، يضيف البيان.

وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة.

ويهدف هذا المسعى، إلى تحسين جودة الخدمات العمومية، لفائدة المواطنين والمتقاضين. وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.

كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، وعرض حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.

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