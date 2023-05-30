4 لاعبين جدد في صفوف “الخضر” بينهم عوّار

وجّه النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الثلاثاء، الدّعوة إلى 26 لاعبا بينهم 4 عناصر جديدة.

ويستعدّ “الخضر” لِمواجهة أوغندا بِمدينة دوالا الكاميرونية في الـ 18 من جوان المقبل، بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وتونس ودّيا بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، يومَين من بعد.

وتمثّلت أسماء الرّباعي الجديد الذين لم يسبق لهم المُشاركة مع أكابر المنتخب الوطني، في: متوسّط الميدان حسام عوّار (ليون الفرنسي)، وصانع الألعاب حمد عبدلي (أونجي الفرنسي)، والمهاجم أيمن محيوس رفقة الحارس أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

وبِخصوص المدافع هيثم لوصيف (26 سنة) من اتحاد العاصمة، ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل (29 سنة) من أونجي الفرنسي، فقد سبق لهما ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” في مقابلتَين ودّيتَين عامَي 2018 و2019، الأوّل ضد المُضيّف القطري، والأخير ضدّ الزّائر التونسي، ما يعني أنّهما عادا إلى بيت المنتخب الوطني. مثلما هو الشّأن للاعب الخطّ الأمامي سعيد بن رحمة (27 سنة) من وست هام الإنجليزي، الذي لم يستلم دعوة حضور تربّص مارس الماضي، بعد أن شارك في مواجهة السويد أربعة أشهر من قبل.

ومُقارنة بِقائمة لاعبي مواجهتَي النيجر في أواخر مارس الماضي، سُجّل غياب كلّ من: الحارس ألكسندر أوكيجة، والمدافع ريان آيت نوري، ومتوسّطي الميدان إسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي، وآدم زرقان، وعبد القهّار قادري، والمهاجم أندي ديلور.

وتراوحت أسباب استغناء بلماضي عن هؤلاء اللاعبين السبعة، بين مشكل الإصابة، وتراجع المستوى الفني، وعدم خوض المقابلات الرّسمية على مستوى الأندية، وتثمين زملاء له برزوا محلّيا، أو تجريب عناصر جديدة.