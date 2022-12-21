4 لاعبين جدد للخضر وبلماضي يختار ملعب “مانديلا”

المفاوضات متواصلة مع لاعب خامس

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن المدرب الوطني جمال بلماضي يكون قد قرر رسميا برمجة اللقاءات القادمة للخضر بملعب براقي الجديد الذي يحمل منذ 48 ساعة اسم المناضل الجنوب إفريقي “نيلسون مانديلا”، وأن التشكيلة الوطنية ستعرف خلال التربص القادم تواجد أربعة لاعبين جدد والمفاوضات جارية مع لاعب خامس للالتحاق بالتشكيلة الوطنية.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدرب الوطني جمال بلماضي أعجب كثيرا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي ويفكر جديا في برمجة اللقاءات القادمة للخضر به بداية من التربص القادم المقرر شهر مارس القادم الذي تتخلله مباراتان أمام النيجر في إطار تصفيات كأس افريقيا لأمم المقررة سنة 2024 بكوت ديفوار، الأولى بالجزائر بتاريخ 23 مارس وقد تلعب بنسبة كبيرة بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة ليلا والثانية بالنيجر يوم 28 من نفس الشهر.

وعن أسباب اختيار ملعب نيلسون مانديلا لاحتضان مباراة منتخب النيجر الذي يدربه المدرب السابق للخضر جون ميشال كفالي، قال مصدر الشروق: “بلماضي أعجب كثيرا بملعب براقي الجديد، والذي سيحتضن لقاءات المنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وأن مجيد بوقرة أخبر بلماضي بأن أرضيته جيدة وملائمة لاحتضان لقاءات الخضر وهو ما سيقف عليه جمال بلماضي خلال تواجده بالجزائر بمناسبة كأس افريقيا للاعبين المحليين”، مضيفا: “ملعب نيلسون مانديلا يتواجد على بعد كليومترات فقط من المركز التقني لسيدي موسى، الذي يتربص فيه الخضر، وبالتالي فإن المنتخب الوطني يجد سهولة كبيرة في التنقل سواء للتدريب أو يوم المباراة”، علما أن المنتخب الجزائري يحتل المرتبة الأولى في تصفيات كأس افريقيا 2024، بعد جولتين، حيث فاز داخل الديار أمام أوغندا بـ2-0، وعاد أيضا بفوز ثمين وبنفس النتيجة من تنزانيا.

وقد وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم اسم ملعب نيلسون مانديلا في ملف الترشح لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، والذي ضم أيضا ملاعب أخرى على غرار عنابة، قسنطينة، وهران، تشاكر، الدويرة، وأخرى احتياطية وهما 5 جويلية، وملعب تيزي وزو الجديد، وما يقارب الثلاثين ملعبا للتدريبات مع مجموعة من المرافق والفنادق وخطوط الترامواي والميترو.

وفي نفس السياق، قال نفس المصدر للشروق أن التربص القادم للخضر المقرر شهر مارس القادم سيعرف حضور أربعة لاعبين جدد رفض مصدرنا الكشف عنهم، وبنسبة كبيرة يتعلق الأمر بكل من آيت نوري، عوار، شعيبي، غويري، فيما بدأت المفاوضات مع لاعب خامس منذ أيام بينه وبين الناخب الوطني جمال بلماضي الذي فضل خلال فترة كأس العالم التفاوض مع عدد من اللاعبين، على البقاء في قطر ومتابعة كأس العالم الذي ضاعت منه كلاعب وكمدرب، حيث يطمح أن يتواجد في كأس العالم القادمة 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

وعن تجديد عقد بلماضي مع الخضر، قال مصدر الشروق أن العقد جاهز ومتواجد في أدراج الاتحاد الجزائري لكرة القدم وسيمضي عليه بنسبة كبيرة خلال تواجده بالجزائر لمتابعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقرر من 13 جانفي 2023 إلى الرابع من فيفري القادم.