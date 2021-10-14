4 لاعبين جزائريين سَيُواجهون جيبوتي بِحذر شديد

يخوض 4 لاعبين دوليين جزائريين مباراة جيبوتي المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة المصرية القاهرة في الـ 10 من نوفمبر المقبل، بِحذر شديد.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من المدافعين جمال بلعمري ويوسف عطال ورامي بن سبعيني ومتوسط الميدان رامز زروقي.

وطبعا، في حال مشاركة الرّباعي المذكور أعلاه في مواجهة جيبوتي، بِرسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويحمل بلعمري وعطال وبن سبعيني وزروقي في جعبتهم بطاقة صفراء، ما يعني أن تلقيهم بطاقة مُماثلة في مباراة جيبوتي، يحرمهم “آليا” من المشاركة في لقاء بوركينا فاسو، المُقرّر تنظيمه بِالجزائر في منتصف نوفمبر المقبل، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات مونديال 2022.

وتنص لوائح تصفيات كأس العالم 2022، وفي محطّة دور المجموعات، على أن حصول لاعب على بطاقتَين صفراوَين، معناه الإقصاء من خوض المباراة الموالية، مثلما هو الشأن مع الحصول على بطاقة حمراء غير مباشرة (بِسبب جمع بطاقتَين صفراوَين في مباراة واحدة). وفي حال تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، قد تتضاعف عقوبة لجنة الإنضباط إلى الإقصاء لِمدّة مقابلتَين أو أكثر.

وأمّا في حال انتهاء مرحلة المجموعات من عمر تصفيات المونديال، ويبقى اللاعب يحمل في جعبته بطاقة صفراء، فتُحتسب في الدور الأخير. بِعبارة أخرى، فإن نيله بطاقة صفراء في ذهاب الدور الحاسم، يمنعه من خوض مواجهة العودة.

ولا يُستبعد أن يُضيف منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو إلى رصيدَيهما فوزا آخر، في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، ويحتفظان بِكرسي الرّيادة المشتركة. ما يجعل مقابلتهما وجها لِوجه في الجولة السادسة والختامية، تحمل طابعا حاسما ومصيريا.

ويُذكر أن المدافع العملاق السنيغالي كاليدو كوليبالي (زميل فوزي غلام في فريق نابولي الإيطالي)، كان قد غاب عن مواجهة الجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، بعد جمعه بطاقتَين صفراوَين. بينما لعب مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات أمام “الخضر”.