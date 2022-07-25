4 لاعبين محلّيين جزائريين لن يُشاركوا في “شان” 2023

لا شكّ في أن الناخب الوطني مجيد بوقرة يُتابع هذه الأيّام سوق انتقالات اللاعبين في البطولة الوطنية، بِاهتمام شديد.

ومعلوم أن المدرب بوقرة سيقود المنتخب الوطني المحلّي في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة (شان)، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وعلى عكس صنف الأكابر، تبقى لائحة المنتخب المحلّي غير مستقرّة، ذلك أن انتقال أحد عناصر هذا الفريق إلى الخارج، يُبعده “آليا” عن كتيبة بوقرة.

وفقد مجيد بوقرة لِحدّ الآن جهود 4 لاعبين، وهم: متوسط الميدان بلال بن حمودة الذي فارق الحياة مُؤخّرا (رحمه الله/ رقم “26” في الصورة المُدرجة أعلاه)، والمهاجمون: رضا بن سايح (رقم “17”) الذي ترك شبيبة القبائل وانضمّ إلى فريق الجبلين السعودي، وأحمد النذير بن بوعلي (الصف الخلفي، الثاني من اليمين) الذي احترف في فريق شارلوروا البلجيكي بعدما كان يرتدي زيّ نادي البارادو. وسامي فريوي (رقم “9” في الصورة المُدرجة أدناه) الذي غادر مولودية الجزائر والتحق بِنادي الخالدية البحريني.

ويُمكن أن يرتفع الرّقم إلى 5 لاعبين، بعد أن ترك المدافع المخضرم شمس الدين نساخ في الأيّام القليلة الماضية نادي شباب بلوزداد، وصار بلا فريق.

ونُشير في هذا التقرير إلى الاستناد إلى قائمة لاعبي المنتخب الوطني المحلّي، الذين وجّه إليهم مجيد بوقرة الدّعوة لِخوض دورة دولية ودّية بِالجزائر، ما بين أواخر ماي ومطلع جوان الماضيَين.

وبِالمقابل، يُمكن لِبوقرة التعويل على مهاجم يحمل رصيدا محترما من الخبرة، وسبق له تمثيل ألوان “الخضر”، والأمر يتعلّق بِالمُغترب إدريس سعدي الذي انضمّ مُؤخّرا إلى شباب بلوزداد.

ويُمكن أيضا للبطولة الوطنية والمنتخب المحلّي أن يستفيدا من لاعبين جدد أو مُغتربين، ذلك أن باب سوق الانتقالات الصيفية لن يُغلق حتى مساء الـ 14 من أوت المقبل. بِصرف النظر عن “الميركاتو” الشتوي المقبل.