4 لاعبين من الوفاق مشاركتهم مُعلّقة في موريتانيا

يلفّ الغموض مشاركة 4 لاعبين من فريق وفاق سطيف، أمام المضيف نادي نواديبو الموريتاني بعد ظهر هذا الأحد.

وتُجرى المباراة بِرسم ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، تحت إدارة تحكيم سنيغالي.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من المدافعَين محمد خثير زيتي وإبراهيم حشود والمهاجمَين يوسف فارس ودانييل لوموتي. الذين يُعانون مشكل الإصابة.

وكان وفد وفاق سطيف قد شدّ الرّحال جوّا من الجزائر إلى موريتانيا، الخميس الماضي. وقد رافقه في السفرية وفد شبيبة الساورة، الفريق الذي تنتظره أيضا مباراة أمام منافس موريتاني، لكن في كأس “الكاف”.