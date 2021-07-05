-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

4 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

الشروق أونلاين
  • 39717
  • 4
4 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

صنف موقع دولي مختص، الاثنين، 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم بدرجة  احتلت مدينة تقرت مقدمتها بحرارة قدرت بـ 49.5 وتلتها مدينة حاسي مسعود في المرتبة الثانية وجاءت ورقلة رابعا بدرجة حرارة 49.4 و49.3 على التوالي.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم يومي السبت والأحد

وصنف ذات الموقع، الأحد 4 جويلية، مدينتي حاسي مسعود وورقلة  ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران

احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.

8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم يوم 19 جوان 2021

وصنف موقع دولي مختص، الأحد 20 جوان الماضي،  8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.

ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .

وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.

كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.

حرارة

مقالات ذات صلة
رئيس جمهورية ساحل العاج في مكة بدون حراسة ويفترش الأرض بين الحجيج!

رئيس جمهورية ساحل العاج في مكة بدون حراسة ويفترش الأرض بين الحجيج!

راكعا أمام مسؤولة صهيونية.. صورة لبايدن تشعل مواقع التواصل

راكعا أمام مسؤولة صهيونية.. صورة لبايدن تشعل مواقع التواصل

شبيه بن شيخ وصاحب شخصية بن علي في عاشور العاشر يكشف بعض الحقائق

شبيه بن شيخ وصاحب شخصية بن علي في عاشور العاشر يكشف بعض الحقائق

“غوغل” يحتفل بعيد استقلال الجزائر

“غوغل” يحتفل بعيد استقلال الجزائر

الحرب السيبرانية: الاستعداد لقيادة المعارك العسكرية في الميدان الخامس

الحرب السيبرانية: الاستعداد لقيادة المعارك العسكرية في الميدان الخامس

 اقتربت من “الغليان”.. الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

 اقتربت من “الغليان”.. الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • فيصل حمادي

    وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تحلية مياه البحار ياجوج وماجوج يدكرنا دلك باشراط الساعة فقد جاء اشراطها فانى لهم ادا جاءتهم دكراهم مَاذَا قَالَ آنِفًا

    1
  • فاكهة الجبل

    -بطريقةٍ ما ستدرك أن الطريق الذي اختاره الله لك، كان أفضل ألف مرة من الطريق الذي أردته لنفسك، وأن الباب الذي أُغلِق في وجهك ألف مرة، كان وراءه شرٌ محض، وأن اليد التي أفلتتك، لم تكن تناسبك منذ البداية، وأن البلاء الذي أنهكك لم يكن سوى رحمةٌ مُهداة🌼🌾

    7
  • kamel

    إذن على السلطات الاستمار في بناء المسابح الكثيرة و الاكثار من البخاخات المائية في شوارع هاته المدن كما هو الحال في السعودية و الامارات لمساعدة قاطني هاته المدن الجزائرية على التنفيس و لو للحظات.

    12
  • العمري السطايفي

    المصيبة أن هذه الشمس الساطعة و الحرارة العالية لا تستغل في إنتاج الطاقة الشمسية ولا في إنتاج الحرارة وهي متوفرة بالمجان في مدننا الجنوبية على وجه الخصوص وبإمكاننا توفير الملايير باستغلالها بل وتصدير الطاقة في السوق الدولية !

    44

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد