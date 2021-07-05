4 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

صنف موقع دولي مختص، الاثنين، 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم بدرجة احتلت مدينة تقرت مقدمتها بحرارة قدرت بـ 49.5 وتلتها مدينة حاسي مسعود في المرتبة الثانية وجاءت ورقلة رابعا بدرجة حرارة 49.4 و49.3 على التوالي.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم يومي السبت والأحد

وصنف ذات الموقع، الأحد 4 جويلية، مدينتي حاسي مسعود وورقلة ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران

احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.

8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم يوم 19 جوان 2021

وصنف موقع دولي مختص، الأحد 20 جوان الماضي، 8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.

ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .

وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.

كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.