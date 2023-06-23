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4 مدن جزائرية في قائمة أكثر المناطق حرا عبر العالم

الشروق أونلاين
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4 مدن جزائرية في قائمة أكثر المناطق حرا عبر العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الجمعة، 4 مدن جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، جاءت مدينة باكستانية في مقدمتها ترتيبها بـ 48.4 درجات مئوية.

وجاءت مدنية إن صالح في مقدمة المدن الجزائرية على القائمة بدرجة حرارة بلغت 47.2 مئوية واحتلت المرتبة السابعة عالميا سبقتها مدينة الفهد العمانية عربيا.

كما جاءت في القائمة كل من مدينتي والان بـ 46.5 وبيدون5 و مدينة تينالكون بدرجات حرارة تعدت 46.3 لكليهما.

وسبق للمدن الجزائرية أن احتلت قائمة المدن الأكثر حرا في العالم حسب الموقع في السنة الماضية ومنها ورقلة، حاسي مسعود، المنيعة وأدرار.

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