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اقتصاد

4 مذكرات تفاهم بين سوناطراك وشركات ليبية

الشروق أونلاين
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4 مذكرات تفاهم بين سوناطراك وشركات ليبية
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

أعلنت سوناطراك مساء الخميس في بيان، عن التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين عدد من فروع وهياكل المجمّع، وشركات ليبية متخصصة في مجالات نشاط متنوعة.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجال الجيوفيزياء، حيث تم توقيعها بين الشركة الوطنية للجيوفيزياء “إيناجيو” التابعة لشركة سوناطراك، والشركة الليبية “ناجيكو”.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توحيد موارد الشركتين، للقيام بأعمال الجيوفيزياء والمعالجة والتفسير الزلزاليين.

وتخصّ المذكرة الثانية مجال خدمات الآبار. وتم توقيعها بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار ENSP، والشركة الليبية ”جوت” JOT. لتنفيذ خدمات النفط والغاز في الجزائر والخارج.

أما المذكرة الثالثة، فتتعلق بمجال الأنشطة والتحاليل المخبرية. حيث تم التوقيع عليها بين قسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج بسوناطراك، ومركز بحوث النفط التابع للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وتهدف هذه المذكرة للقيام بشكل مشترك، بأنشطة المختبرات والتحاليل. في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

بينما تُعنى مذكرة التفاهم الرابعة، بالتكوين ونقل المعرفة. وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون في مجال التكوين ونقل المعرفة، في كافة التخصصات المتعلقة بسلسة القيمة للمحروقات.

“ويعد إبرام مذكرات التفاهم الأربعة مع الشركات الليبية، جزءًا من مسارٍ عميق للحوار والتعاون، يعكس التزام سوناطراك بتطوير شراكات استراتيجية متينة ومستدامة مع شركائها الليبيين”، يشير ذات البيان.

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