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الجزائر

4 مطالب للمهندسين المدنيين في رسالة إلى الوزير الأول

الشروق أونلاين
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4 مطالب للمهندسين المدنيين في رسالة إلى الوزير الأول
أرشيف
مهندسون مدنيون

وجّه ممثلون عن نقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء رسالة إلى الوزير الأول مطلع شهر مارس الجاري، وقد تضمّنت 4 مطالب وانشغالات.

ويتمثل الانشغال الأول، حسب ما ورد في الرسالة، في إدراج المهندس المدني المعتمد في الطلبية العمومية والطلبية الخاصة، عبر إشراكه في المشاريع الخاضعة لرخصة البناء، بالاشتراك مع المهندس المعماري.

كما يطالب المهندسون المدنيون بإلغاء مشروع الطلبية الخاصة المودع لدى الوزارة الأولى، بسبب ما اعتبروه إقصاء لنقابتهم عند إعداد هذا المشروع.

وتطالب ذات النقابة أيضا، بإلغاء مشروع قانون التعمير المقترح، لنفس السبب، وهو “إقصاء دور المهندس المدني في عملية الاستشارة الفنية”، وفق ما ورد في الرسالة.

أما الانشغال الرابع، فهو يتعلق بقانون هيئة المهندسين المعتمدين، الذي تطالب النقابة بالإفراج عنه، للمساهمة في تنظيم المهنة.

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