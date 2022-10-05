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رياضة

4 مقابلات إفريقية للأندية الجزائرية

علي بهلولي
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4 مقابلات إفريقية للأندية الجزائرية

تتأهّب أربعة أندية جزائرية لِخوض مقابلات ذهاب الدور الثاني، من عمر منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وحلّ وفد فريق شبيبة الساورة مساء الأربعاء بِتونس، قبل أن يطير هذا الخميس من هناك بِاتجاه كوت ديفوار.

ويشدّ هذا الخميس لاعبو فرق شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الرّحال جوا، من الجزائر ونحو مالي والطوغو.

ويتبارى فريق شبيبة القبائل مع المضيف نادي “أ آس كو” قارا الطوغولي، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا. وفي اليوم الموالي وعلى الساعة الخامسة مساءً، يُواجه شباب بلوزداد خارج القواعد نادي جوليبا بماكو المالي. لِحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفي مسابقة كأس “الكاف”، يتبارى فريق شبيبة الساورة خارج القواعد مع نادي غانيوا الإيفواري، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا. ويُواجه اتحاد العاصمة المضيف نادي “أ آس كا” الطوغولي، الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساءً.

بقيت الإشارة إلى أن السّفريات بُرمجت على متن طائرات خاصّة، كما أن المواقيت المُدوّنة أعلاه خاصّة بِالجزائر.

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