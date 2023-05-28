4 مقابلات تنتظر زروقي لِحجز بطاقة أوروبية

سيخوض اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مع فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مواجهات السدّ، لِحجز مقعد في منافسة دوري المُؤتمر الأوروبي نسخة 2023-2024.

جاء ذلك استنادا إلى مُعطيات بعد ظهيرة الأحد، وعقب إجراء الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الهولندية، وتموقع فريق تفينتي إنشخيده في الرّتبة الخامسة.

وتنصّ لوائح بطولة هولندا، على تأهّل صاحب المركز الرّابع مباشرة لِمنافسة دوري المُؤتمر الأوروبي. وتتنافس أندية المراتب ما بين الـ 5 والـ 8 على تأشيرة واحدة فقط مرصودة.

وسيُواجه متوسّط الميدان زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده نادي هيرنفين، بعيدا عن الدّيار الخميس المقبل، ثم داخل القواعد بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

وفي حال التأهّل، يتبارى زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مرّتَين مع الفائز من مقابلتَي ناديَي أوتريخت وسبارتا روتردام، في الـ 8 والـ 11 من جوان المقبل.

وتعني هذه المُعطيات أن الدولي الجزائري تنتظره أربع مقابلات لِحجز بطاقة أوروبية، ونصفها إن ودّع السّباق مُبكّرا.

ونعود إلى الجولة الختامية من عمر البطولة الهولندية، فقد خاض رامز زروقي كامل أطوار مواجهة فريقه تفينتي إنشخيده والزّائر نادي أجاكس أمستردام.

وانتهت المباراة بِفوز زروقي وزملائه بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف.