4 ملايين دولار للبطل و2 مليون للوصيف

"كاف" يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا

خصص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” 17.6 مليون دولار، قيمة الجوائز المالية للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تفاصيل الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ 4 ملايين دولار، فيما سيحصل وصيف البطل على 2 مليون دولار.

وأضاف: “سيتم توزيع مبالغ مالية على الفرق الأخرى المشاركة، حيث ستحصل الفرق التي ستصل إلى نصف النهائي على 1.2 مليون، فيما تبلغ قيمة جوائز الفرق الأربعة التي تصل إلى ربع النهائي 900 ألف دولار لكل فريق، كما حدد كاف مبلغ 700 ألف دولار لكل فريق من الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، ليصل إجمالي الجوائز المالية للمسابقة إلى 17.6 مليون دولار”.

يذكر، أن مولودية الجزائر وشبيبة القبائل سيمثلان الجزائر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الأول “دور الـ 64″، بنظام الذهاب والإياب، حيث ستجرى مباريات الذهاب أيام 19 و20 و21 سبتمبر الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

في حين، ستقام منافسات الدور التمهيدي الثاني “دور الـ 32” أيضا بنظام الذهاب والإياب، حيث ستجرى جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، فيما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.