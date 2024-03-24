4 ملفات على طاولة اجتماع مجلس الوزراء

يترأس، الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول عروضا وملفات تتعلق بعدة مجالات.

وجاء في بيان للرئاسة “يترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول عروضا تتعلق بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف، التقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، وبرنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط، بالإضافة إلى وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024”.