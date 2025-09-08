4 منتخبات إفريقية كبيرة تواجه خطر الغياب عن كأس العالم 2026

فيما اقتربت الجزائر وتونس ومصر من ضمان تأهلها

اقتربت تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 من الوصول إلى خط النهاية؛ حيث ستُقام منافسات الجولة الثامنة هذا الأسبوع، فيما ستُلعب منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة (الأخيرة) الشهر المقبل.

وينص نظام التصفيات على تأهل بطل كل مجموعة مباشرةً إلى المونديال، فيما ستنتقل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع إلى خوض منافسات الملحق الأفريقي، الذي سيتأهل منه منتخب واحد إلى الملحق العالمي المؤهل أيضًا لكأس العالم.

ويعني ذلك أن قارة أفريقيا قد تكون ممثلة في مونديال 2026 بـ10 منتخبات، ومن هنا، سيكون غياب أحد كبار القارة السمراء عن العرس العالمي أمرًا مفاجئًا، لكن الواقع يقول إن ذلك قد يحدث مع 4 منتخبات عملاقة.

ويأتي منتخب السنغال في مقدمة المنتخبات المهددة بالغياب عن النسخة القادمة للعرس الكروي.

يمكن القول إن منتخب السنغال تمكن من فرض نفسه في خانة “أقوى منتخب أفريقي” في الأعوام العشرة الأخيرة، خاصةً بعد تتويج الفريق بلقب كأس أمم أفريقيا 2021، وتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

تزخر تشكيلة السنغال الحالية بنجوم عالميين، على غرار إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وباب سار وساديو ماني، لكن الفريق لا يتصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطة عن صدارة الكونغو الديمقراطية.

ومن المُقرر، أن يحل المنتخب السنغالي ضيفًا على نظيره الكونغولي أمسية اليوم الثلاثاء، في مباراة ستعني خسارة “أسود التيرانغا” بها، أن حظوظهم في التأهل المباشر إلى المونديال قد تقلصت بشدة.

من جهته، يجد منتخب نيجيريا نفسه محتلًا المركز الثالث، بفارق نقطة عن بنين الثانية، و6 نقاط كاملة عن جنوب أفريقيا المتصدرة، وهذا قبل 3 جولات فقط على انتهاء منافسات المجموعة الثالثة.

ومن المُقرر أن تحل نيجيريا ضيفةً على جنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مباراة قد تحسم من خلالها كتيبة “البافانا بافانا” تأهلها المباشر إلى كأس العالم 2026، لتترك “النسور النيجيرية” تكافح أملًا في اللحاق بالملحق، الذي سيكون التأهل من خلاله صعبًا ومعقدًا جدًا.

وفي المجموعة الرابعة، فإن منتخب الكاميرون الذي لم يتعرض لأي هزيمة في التصفيات حتى الآن، أخفق في تحقيق أي انتصار خارج دياره، ما جعله يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب الرأس الأخضر المتصدر.

ومن المُقرر أن يلتقي منتخبا الكاميرون وكاب فيردي على أرض الأخيرة، عشية اليوم الثلاثاء. وفي واقع الأمر، تدرك كتيبة المدرب البلجيكي مارك بريس أن عدم تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليًا خارج القواعد، قد يعني تبخر آمال التأهل المباشر إلى كأس العالم.

ويأمل منتخب الكاميرون أن يجدد تفوقه على كاب فيردي، بعد حسم “الأسود” مباراة الذهاب بين الفريقين لصالحهم بنتيجة 4-1، لكن المشكلة أن منتخب الرأس الأخضر يبدو قويًا على أرضية ملعبه، لدرجة أن شباكه لم تهتز بأي هدف في 3 مباريات خاضها بين أنصاره ومشجعيه في هذه التصفيات.

في الأخير ما زال منتخب كوت ديفوار، بطل أفريقيا الذي تُوج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحسم لحد الآن تأشيرة تأهله إلى النهائيات المقبلة.

في الواقع، يقدم منتخب كوت ديفوار نتائج مميزة في تصفيات كأس العالم؛ حيث حققت كتيبة “الأفيال” 6 انتصارات مقابل تعادل واحد في الجولات السبعة الأولى، لكن المشكلة تكمن في قوة المنافس على ورقة التأهل المباشر من المجموعة السادسة، وهو منتخب الغابون.

لقد حقق منتخب الغابون 6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ليحصد 18 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة فقط عن كوت ديفوار المتصدرة، علمًا أن الفريقين سيتواجهان بعد غدٍ الثلاثاء في مدينة فرانسفيل الغابونية.

ويتسلح منتخب الغابون بجناحه الهدّاف دينيس بوانغا، الذي سجّل 8 أهداف في التصفيات الأفريقية، ليتصدر ترتيب الهدّافين حتى الآن، متقدمًا بفارق هدف واحد على صاحب المركز الثاني (النجم المصري محمد صلاح).

وعلى مستوى المنتخبات العربية، حتى الآن، حسم منتخب أفريقي واحد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بصفة رسمية، فيما يرى مراقبون أن تأهل منتخبات مصر وتونس والجزائر مسألة وقت؛ حيث تتصدر المنتخبات الثلاثة مجموعاتها بفارق مريح من النقاط، فيما تكافح منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر للتأهل إلى مرحلة الملحق على أقل تقدير.