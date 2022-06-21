4 منتخبات تأهّلت لـ “كان” الجزائر أشبال

حجزت أربعة منتخبات إفريقية للأشبال مقعدا لها، في نهائيات البطولة القارية لِهذه الفئة نسخة 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم، في أفريل 2023.

وفضلا عن الجزائر مستضيفه “كان” صنف أقلّ من17 سنة، تأهّلت منتخبات مصر عن منطقة شمال إفريقيا، وبوركينا فاسو رفقة نيجيريا عن منطقة غرب إفريقيا الفوج “ب”.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة، التقني رزقي رمان.

وتبقى في المزاد 8 تأشيرات أخرى، تُلعب مقابلاتها لاحقا، عن مناطق غرب إفريقيا الفوج “أ”، ووسط القارّة السّمراء، وشرق إفريقيا، وجنوب القارّة السّمراء.

وتُقام البطولة الإفريقية أشبال نسخة الجزائر 2023، بِحضور 12 منتخبا، يُقسّمون على 3 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين حازا الرّتبة الثالثة.

وتفتكّ المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي، تأشيرات تمثيل إفريقيا في مونديال الأشبال، المُبرمج بِالبيرو في النصف الثاني من عام 2023.