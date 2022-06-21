-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

4 منتخبات تأهّلت لـ “كان” الجزائر أشبال

علي بهلولي
  • 104
  • 0
4 منتخبات تأهّلت لـ “كان” الجزائر أشبال
ح.م
المنتخب الوطني أشبال

حجزت أربعة منتخبات إفريقية للأشبال مقعدا لها، في نهائيات البطولة القارية لِهذه الفئة نسخة 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم، في أفريل 2023.

وفضلا عن الجزائر مستضيفه “كان” صنف أقلّ من17 سنة، تأهّلت منتخبات مصر عن منطقة شمال إفريقيا، وبوركينا فاسو رفقة نيجيريا عن منطقة غرب إفريقيا الفوج “ب”.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة، التقني رزقي رمان.

وتبقى في المزاد 8 تأشيرات أخرى، تُلعب مقابلاتها لاحقا، عن مناطق غرب إفريقيا الفوج “أ”، ووسط القارّة السّمراء، وشرق إفريقيا، وجنوب القارّة السّمراء.

وتُقام البطولة الإفريقية أشبال نسخة الجزائر 2023، بِحضور 12 منتخبا، يُقسّمون على 3 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين حازا الرّتبة الثالثة.

وتفتكّ المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي، تأشيرات تمثيل إفريقيا في مونديال الأشبال، المُبرمج بِالبيرو في النصف الثاني من عام 2023.

مقالات ذات صلة
تولوز الفرنسي قد يكون الوجهة المفضلة لتوبة..

تولوز الفرنسي قد يكون الوجهة المفضلة لتوبة..

ابن عمّ لاعب فرنسا “نصري” ينضمّ إلى شبيبة القبائل

ابن عمّ لاعب فرنسا “نصري” ينضمّ إلى شبيبة القبائل

وفاق سطيف يبحث عن مدرب جديد

وفاق سطيف يبحث عن مدرب جديد

عوار يستخرج جوازه الجزائري تحسبا للانضمام للمنتخب الوطني

عوار يستخرج جوازه الجزائري تحسبا للانضمام للمنتخب الوطني

تضارب الآراء حول الهدف من المشاركة في الألعاب المتوسطية القادمة

تضارب الآراء حول الهدف من المشاركة في الألعاب المتوسطية القادمة

من ميكانيك السّيارات إلى “الخضر” إلى الدرجة الإسبانية الرّابعة!

من ميكانيك السّيارات إلى “الخضر” إلى الدرجة الإسبانية الرّابعة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد