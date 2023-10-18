4 منها عربية…. 6 دول قصفت بقنابل الفسفور الأبيض

رغم أن القوانين الدولية اعتبرت الفسفور الأبيض سلاحا محرما، إلا العديد من دول العالم المستضعفة تعرضت له على مرّ التاريخ، منها 4 دول عربية.

وتقف على رأس الدول التي انتهكت القوانين الإنسانية، الولايات المتحدة وإسرائيل التي سلطت سلاحها الفتّاك ضد غزة عقب عملية طوفان الأقصى.

أولى استخداماته

سنة 1916 كان الجيش البريطاني أول من أنشأ مصنعا لقذائف فسفور متطورة لاستخدامها في الحرب العالمية الأولى.

وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام سلاح الفوسفور الأبيض بشكل لافت من طرف القوات الأميركية وقوات الكومنولث، كما استخدمته اليابان بدرجة أقل.

الهجوم على الفلوجة

في نوفمبر 2004، قادت القوات الأمريكية عملية عسكرية في مدينة الفلوجة العراقية بهدف القضاء على من أسمتهم”المتمردين العراقيين” في المنطقة.

استخدمت القوات الغازية الفسفور الأبيض، ما تسبب في هلاك مدنيين عراقيين، بينهم نساء وأطفال، بسبب الحروق الناجمة عن الفوسفور.

كما أدى الهجوم، إلى إخلاء المدينة في محاولة يائسة لتجنب الهلاك الوشيك.

ولم يبق سوى ما بين 30 إلى 50 ألف شخص فقط بعد أن دفع الهجوم غالبية سكان الفلوجة البالغ عددهم 300 ألف إلى الفرار.

وخلال معركة الفلوجة الثانية، ذكر مراسلو واشنطن بوست أنهم شهدوا مدافع تطلق قذائف الفسفور الأبيض، وأفاد عراقيون أنهم هوجموا بمادة أذابت جلودهم.

لبنان

في عام 2006، قالت إسرائيل إنها استخدمت قذائف الفوسفور “ضد أهداف عسكرية في أرض مفتوحة” في جنوب لبنان.

كما زعمت أن استخدامها لهذه الذخائر مسموح به بموجب الاتفاقيات الدولية، لكن الرئيس اللبناني آنذاك إميل لحود، قال إن قذائف الفسفور استخدمت ضد المدنيين، حسب موقع timesofindia.

الرصاص المصبوب في غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجيش الإسرائيلي باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض أثناء عملية عسكرية استمرت 22 يوما في غزة.

بدأت العملية الوحشية التي أُطلق عليها” الرصاص المصبوب” من 27 ديسمبر 2008 وانتهت في 18 جانفي2009.

وفي عام 2014، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في غزة مرة أخرى، مما أدىإلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

دون أن ننسى العدوان الإسرائيلي الجاري الذي استخدم الفسفور الأبيض ضد المدنيين العزّل في غزة، وفقا لموقع newsweek.

أفغانستان

سنة 2009 اتهمت منظمات حقوق الانسان القوات الامريكية باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في أماكن مأهولة بالمدنيين وإلحاق الأذى بهم.

صراع ناغورنيكاراباخ

صراع سنة 1916 ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أنه في 10 مايأطلق الجيش الأرمني ذخائر مدفعية فسفور أبيض عيار 122 ملم ضد الأراضي الأذربيجانية.

الرقة السورية

في سنة 2017، قام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة الرقة السورية الذي زعم أنه يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام الفسفور الأبيض.

وأظهرت مقاطع الفيديو، مدفعية التحالف وهي تستخدم الذخائر فوق الأحياء المدنية في جزرة والسباحية.

كما أظهرت المقاطع بوضوح زوايا مختلفة لانفجار الفسفور الأبيض في الهواء، وهي تسقط على مباني منخفضة المستوى.

تسبب هذا الهجوم في خسائر كبيرة في الأرواح وأدى إلى فرار 160 ألف مدني من منازلهم ونزوحهم داخليا، حسب ما نشره موقع منظمة العفو الدولية.