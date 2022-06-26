-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

4 مُتنافسين في انتخابات رئاسة “الفاف”

علي بهلولي
  • 96
  • 0
4 مُتنافسين في انتخابات رئاسة “الفاف”

يتنافس أربعة مترشحّين في انتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا لِزميلهم المُستقيل شرف الدين عمارة.

جاء ذلك بعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، وكما جاء في بيان نشرته، الفاف” سهرة الأحد.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: جهيد زفيزف، وعبد الحكيم سرار، ومنصور بلجودي، ويحي بلعيد.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن زفيزف دخل الغمار الانتخابي بِقائمة، مثلما هو الشأن لِسرار. بينما خلا ملفا بلجودي وبلعيد من القائمة.

ويُقصد بـ “القائمة” الفريق الذي سيعمل إلى جانب المُترشّح في حال فوزه بِانتخابات رئاسة “الفاف”، أو الأعضاء الذين يُشكّلون مكتبه الفيدرالي.

مقالات ذات صلة
المُفتّش الطاهر وعبد القادر شاعو رفقة أوّل مُتوّج بِميدالية متوسّطية

المُفتّش الطاهر وعبد القادر شاعو رفقة أوّل مُتوّج بِميدالية متوسّطية

الجزائر تتطلع لتنظيم “الكان” في أقرب وقت ممكن

الجزائر تتطلع لتنظيم “الكان” في أقرب وقت ممكن

أربع ميداليات ذهبية للجزائر في الألعاب المتوسّطية

أربع ميداليات ذهبية للجزائر في الألعاب المتوسّطية

وهران تُبهِر.. والجزائر تنتصر

وهران تُبهِر.. والجزائر تنتصر

خزينة فارغة.. ديون كارثية للأندية ومخطط جديد “للخضر”

خزينة فارغة.. ديون كارثية للأندية ومخطط جديد “للخضر”

طائرة خاصّة لِدوليَين جزائريَين سيحضران حفل افتتاح “العرس” المتوسّطي

طائرة خاصّة لِدوليَين جزائريَين سيحضران حفل افتتاح “العرس” المتوسّطي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد