4 مُتنافسين في انتخابات رئاسة “الفاف”

يتنافس أربعة مترشحّين في انتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا لِزميلهم المُستقيل شرف الدين عمارة.

جاء ذلك بعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، وكما جاء في بيان نشرته، الفاف” سهرة الأحد.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: جهيد زفيزف، وعبد الحكيم سرار، ومنصور بلجودي، ويحي بلعيد.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن زفيزف دخل الغمار الانتخابي بِقائمة، مثلما هو الشأن لِسرار. بينما خلا ملفا بلجودي وبلعيد من القائمة.

ويُقصد بـ “القائمة” الفريق الذي سيعمل إلى جانب المُترشّح في حال فوزه بِانتخابات رئاسة “الفاف”، أو الأعضاء الذين يُشكّلون مكتبه الفيدرالي.