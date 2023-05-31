4 وزراء منتظرون أمام مجلس الأمة هذا الخميس

أفاد بيان مجلس الأمة، الأربعاء، عن عقد جلسة علنية تخصص لطرح عشرة أسئلة شفهية على 4 وزراء من الحكومة.

وستكون الأسئلة موجهة إلى كل من وزراء السياحة والصناعات التقليدية، التكوين والتعليم المهنيين، الشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية.

وستكون الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس يدايةً من الساعة 09.30 صباحاً على النحو التالي: