4 وزراء منتظرون أمام مجلس الأمة هذا الخميس
أفاد بيان مجلس الأمة، الأربعاء، عن عقد جلسة علنية تخصص لطرح عشرة أسئلة شفهية على 4 وزراء من الحكومة.
وستكون الأسئلة موجهة إلى كل من وزراء السياحة والصناعات التقليدية، التكوين والتعليم المهنيين، الشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية.
وستكون الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس يدايةً من الساعة 09.30 صباحاً على النحو التالي:
- سؤالان شفويان إلى وزير السياحة والصناعات التقليدية
- سؤالان شفويان إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين
- ثلاثة أسئلة شفوية إلى وزير الشباب والرياضة
- ثلاثة أسئلة شفوية إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية