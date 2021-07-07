4 وزيرات في حكومة أيمن بن عبد الرحمن..تعرف عليهن!

بينهن 2 يتقلدن المنصب لأول مرة

حملت الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها أسماء 5 وزيرات، 2 منهن يتقلدن المنصب لأول مرة.

سامية موالفي: وزيرة البيئة

تم تعيين سامية موالفي وزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة التي يقودها أيمن بن عبد الرحمان

وفازت موالفي بمقعد في البرلمان خلال تشريعيات 12 جوان، خلال ترشحها في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية بجاية

كما سبق للوزيرة الجديدة أن كانت نائبا في البرلمان بعد الإنتخابات التشريعية لسنة 2002.

وفاء شعلال: وزيرة الثقافة

وعينت وفاء شعلال وزيرة للثقافة في الحكومة الجديدة التي يقودها أيمن بن عبد الرحمان.

وفازت شعلال ابنة مدينة السوقر بتيارت بمقعد في البرلمان بعد ترشحها في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي.

وكانت الدكتورة وفاء شعلال ضمن نواب الارندي بالمجلس الشعبي الوطني خلال فترة نيابية ماضية.

كما جاء ضمن الطاقم الحكومي الجديد كل من كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي حافظت على نفس الحقيبة الوزارية التي كانت تتقلدها خلال حكومة عبد العزيز جراد.

كما حافظت المحامية بسمة عزوار على منصبها في الحكومة الجديدة بصفتها وزيرة للعلاقات مع البرلمان وهي التي كانت ضمن نواب حزب جبهة المستقبل في الغرفة السفلى للبرلمان.