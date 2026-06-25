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الجزائر

4 وفيات في حادث مرور بولاية المسيلة

الشروق أونلاين
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4 وفيات في حادث مرور بولاية المسيلة

توفي أربعة أشخاص، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 89 بمنطقة بلعروق التابعة لبلدية ودائرة سيدي عامر بولاية المسيلة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تم التدخل في حدود الساعة السابعة وثلاث وعشرين دقيقة صباحًا عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث اصطدام بين مركبتين، أعقبه اندلاع حريق في مكان الحادث.

وقد تسبب الحادث في وفاة 4 أشخاص في عين المكان، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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