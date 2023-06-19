4 وفيات و203 جرحى في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجّلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، 4 وفيات و203 جرحى بسبب حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر القطر الوطني.

وفي ذات السياق، أفاد بيان الحماية المدنية أنّ الحصيلة المسجلة خلال نفس الفترة. كانت بعد قيام الوحدات المعنية بـ 195 تدخل.

وسجلت ذات المصالح فيما يخص حرائق الغطاء النباتي 11 تدخلا منهم 3 حرائق غابات، حريقين في الحشائش والأدغال و6 تدخلات في حرائق المحاصيل الزراعية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة نفسها بـ 2552 تدخل، حيث شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.