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الجزائر

4 وفيات و21 غريقا في شواطئ جيجل.. في يوم واحد

الشروق أونلاين
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4 وفيات و21 غريقا في شواطئ جيجل.. في يوم واحد
ح.م
جانب من تدخّلات الحماية المدنية

توفي 4 أشخاص غرقا وأنقذ 21 آخرون من الغرق في شواطئ ولاية جيجل يوم الجمعة، حسب حصيلة للحماية المدنية.

وقالت الحماية المدنية في بيان إنّ حوادث الغرق الأليمة التي وقعت أمس، كانت بسبب هيجان البحر. مع الإقبال الكبير للمواطنين على شواطئ الولاية على الرغم من منع السباحة فيها.

وقد توفي 4 غرقى، اثنان منهم بشاطئ أفتيس، بالإضافة إلى مفقودين اثنين بشاطئ بني بلعيد الشرقي، وشاطئ المنار الكبير.

وقد سخّرت مصالح الحماية المدنية 10 غطاسين و 10 أعوان للإنقاذ، للبحث في عرض البحر، عن جثتي الغريقين المفقودين.

بالمقابل، تمّ إنقاذ 21 آخرين في حالات متفاوتة الخطورة، لينقلوا إلى مختلف المراكز الصحية بالولاية.

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