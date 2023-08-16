4 وفيات و38 جريحا في حادث مرور بولاية المدية

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 38 بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير بولاية المدية.

وأوضحت الحماية المدنية، الأربعاء، في بيان لها أنه في حدود الساعة 5 سا 55د تدخلت وحداتها من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة بالغزاغزة، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة.

خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة 04 اشخاص وإصابة 38 شخص تم اسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم إلى مستشفى المدية.

سخرت الحماية المدنية لهذه العملية تمثل 3 شاحنات و9 سيارات إسعاف.