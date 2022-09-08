-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
هذه هي القائمة الكاملة للحكومة بعد التعديل الوزاري
الجزائر

4.150 منصب “شاغر” في قطاع التعليم العالي

الشروق أونلاين
  • 457
  • 0
4.150 منصب “شاغر” في قطاع التعليم العالي
أرشيف
جامعة الجزائر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم الخميس، عن فتح 4.150 منصب مالي في القطاع، لدعم التأطير الإداري على مستوى المؤسسات الجامعية.

جاء ذلك في كلمة للوزير بن زيان لدى افتتاحه لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، حول التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل.

وقال الوزير إن 846 منصبا من المناصب المالية الممنوحة للقطاع، ستخصّص للتوظيف الخارجي، فيما توجّه 3.304 مناصب إلى الترقيات الداخلية.

إلى جانب ذلك، سيوفر القطاع 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه، وهذا من أجل “الرفع من التأطير النوعي الإداري لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”، يقول الوزير.

مقالات ذات صلة
الريسوني ينسحب من الاتحاد ويرد على نصيحة العلماء بالإعتذار

الريسوني ينسحب من الاتحاد ويرد على نصيحة العلماء بالإعتذار

انطلاق موسم جني تفاح إشمول في باتنة

انطلاق موسم جني تفاح إشمول في باتنة

مشرفو التربية يهددون بالإضراب في الدخول المدرسي

مشرفو التربية يهددون بالإضراب في الدخول المدرسي

نجاح “أسواق الرحمة” وضبط للأسعار والتموين

نجاح “أسواق الرحمة” وضبط للأسعار والتموين

بوتفليقة وخاوة ولوكال وعلاش وآخرون أمام القضاء

بوتفليقة وخاوة ولوكال وعلاش وآخرون أمام القضاء

… ربراب يعود إلى المحكمة!

… ربراب يعود إلى المحكمة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد