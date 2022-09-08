4.150 منصب “شاغر” في قطاع التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم الخميس، عن فتح 4.150 منصب مالي في القطاع، لدعم التأطير الإداري على مستوى المؤسسات الجامعية.

جاء ذلك في كلمة للوزير بن زيان لدى افتتاحه لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، حول التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل.

وقال الوزير إن 846 منصبا من المناصب المالية الممنوحة للقطاع، ستخصّص للتوظيف الخارجي، فيما توجّه 3.304 مناصب إلى الترقيات الداخلية.

إلى جانب ذلك، سيوفر القطاع 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه، وهذا من أجل “الرفع من التأطير النوعي الإداري لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”، يقول الوزير.