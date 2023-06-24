4.800 مدمج مدعوون للالتحاق برتبة مشرف تربية

وزارة العمل تحدد 31 ديسمبر القادم آخر أجل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، السبت بسعيدة أنه تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر القادم آخر أجل لالتحاق حاملي الشهادات الجامعية المدمجين في رتبة مشرف تربية بمناصب عملهم بقطاع التربية عبر الوطن.

وذكر الوزير خلال عرض حصيلة نشاطات قطاع التشغيل بولاية سعيدة أنه “يجب على جميع حاملي الشهادات الجامعية البالغ عددهم 4.800 مدمج في رتبة مشرف تربية الالتحاق بمناصب عملهم الدائمة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 الذي حدد آخر أجل للانتهاء من هذه العملية”، داعيا إلى عدم تضييع هذه الفرصة.

وفي هذا الإطار، أوضح بن طالب أن 40.200 شاب من حاملي الشهادات الجامعية التحقوا بمناصب عمل دائمة برتبة مشرف تربوي، قائلا أن “هذه الوظيفة تعتبر مهنة نبيلة تدخل في صميم العمل البيداغوجي المتعلق بمرافقة ومتابعة سلوك التلميذ داخل المؤسسة التربوية”.

كما أشار الوزير إلى إدماج أزيد من نصف مليون شاب جزائري في مناصب عمل دائمة في مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية، مذكرا من جهة أخرى بقرار رفع منحة البطالة التي مست قرابة 2 مليون مستفيدا، حيث قال “هذه الأرقام مؤشرات تبرز مدى حرص السلطات العمومية على صون كرامة المواطن”.