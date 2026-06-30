40 ألف مترشح بالتربية يتنافسون على 8 آلاف منصب للترقية

سيوزعون على 200 مركز لاجتياز 3 اختبارات يوم 11 جويلية:

أنهت مديريات التربية للولايات، بالتنسيق المباشر مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كافة التحضيرات المادية والبشرية واللوجيستيكية المتعلقة بالامتحان المهني لترقية المستخدمين في 32 رتبة إدارية، والذي خصص له أزيد من 8 آلاف منصب مالي، ومن المقرر برمجته يوم السبت 11 جويلية الجاري.

وقد جرى توزيع قرابة 40 ألف مترشح على 200 مركز إجراء، أين سيجتازون بين اختبارين إلى ثلاثة اختبارات في اليوم، موزعة على فترتين صباحية وأخرى مسائية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة ومحكمة، متطابقة مع تلك المعتمدة في الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، بهدف ضمان السير الحسن لمثل هذه الامتحانات الهامة والتي تولي لها وزارة التربية الوطنية أهمية قصوى.

وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق” أن المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات، اتخذت كافة التدابير الإجرائية لضمان السير الحسن لهذا الامتحان المهني، والذي سيعرف مشاركة قرابة 40 ألف مترشح، ممن أكدوا تسجيلهم عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، حيث سيتم توزيعهم على 200 مركز إجراء موزعة عبر كافة ولايات الوطن، بمعدل تعيين 20 مترشحا بكل قاعة امتحان حسب الرتب.

وإلى ذلك، فقد تم الانتهاء أيضا من تعيين المؤطرين من رؤساء مراكز الإجراء والأساتذة الحراس، حيث تم انتقاء الأكفاء منهم ومن ذوي الخبرة المهنية الطويلة، في حين تقرر تجنيد حارسين اثنين بكل قاعة امتحان، لأجل منع الغش وفرض الانضباط، لإضفاء أكثر مصداقية وشفافية على مثل هذه الامتحانات.

وعن جدول سير الامتحانات المهنية، أشارت ذات المصادر إلى أن الاختبارات تنطلق على الساعة الثامنة صباحا وتختتم في حدود الساعة الرابعة مساء، حيث ستجتاز بعض الرتب امتحانين اثنين في اليوم بمعدل امتحان في الفترة الصباحية وآخر في الفترة المسائية، في حين هناك رتب أخرى، على غرار المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة ومديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، سيجتازون ثلاثة اختبارات في اليوم، بمعدل اختبار في الاختصاص في الفترة الصباحية وبرمجة اختبارين اثنين في الفترة المسائية.

وفي نفس السياق، لفتت المصادر نفسها إلى أنه جرى الانتهاء من تعيين مراكز التجميع، حيث من المقرر إخضاع أوراق إجابات المترشحين للإغفال بنزع المعلومات الشخصية للممتحن من الاسم واللقب وتدوين بدلها “رموز”، لأجل المحافظة على سرية العملية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الانتهاء من تجهيز وتهيئة مراكز التصحيح، مع تسخير أساتذة مصححين، ستوكل لهم مهمة شاقة ونبيلة في آن واحد، حيث سيتم تكليفهم باتخاذ نفس إجراءات التصحيح المعتمدة في الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، بإخضاع كل ورقة إجابة لتصحيحين اثنين، حتى يأخذ كل ذي حق حقه كاملا في التقييم.

وختاما، أكدت مصادرنا على أن مديريات التربية الولائية، ستسهر من جهتها على استكمال الإجراءات الإدارية الأخرى، والمتمثلة في التعيينات، حتى تضمن التحاق الناجحين برتب الترقية الجديدة في الدخول المدرسي المقبل 2026/2027.