40 ألف مصلّ يقيمون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أقام ما يزيد عن 40 ألفا من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. على الرغم من تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن نحو 40 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد. كما تمركزت عند بواباته، وقامت بتوقيف عدد من المصلين للتدقيق في هوياتهم، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

والمسجد الأقصى في فلسطين، هو أحد المساجد الثلاثة الأكثر أهمية عند المسلمين، إلى جانب الحرمين الشريفين في المملكة السعودية.

وتمتدّ مساحة المسجد على 144 ألف متر مربع، حيث يشمل عدّة معالم ومصليّات على غرار مسجد قبة الصخرة المعروفة بقبّته الذهبية، والمسجد القِبْلي، والمصلى المرواني، ومصلى باب الرحمة.