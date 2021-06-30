40 بالمائة نسبة النجاح الأولية في شهادة “البيام”!

بناء على نتائج مستقاة من 6 مراكز تصحيح

إرسال نتائج التلاميذ إلى مركز التجميع لإعلان النتائج الخميس

أظهرت النتائج الأولية لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، المستقاة من ستة مراكز تصحيح موزعة وطنيا تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ40 بالمائة، في انتظار ضبط النسبة المئوية النهائية، على أن تقوم مراكز التصحيح اليوم الخميس بإرسال نتائج أزيد من 641 ألف مترشح في أقراص مضغوطة إلى مراكز التجميع وإعلان النتائج.

أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” بأن مراكز التصحيح قد أنهت عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” في ظرف قياسي لم يتجاوز ستة أيام، على أن تقوم اليوم الخميس على أقصى تقدير بإرسال النتائج إلى مراكز التجميع وإعلان النتائج في أقراص مضغوطة.

وأكدت ذات المصادر بأن نسبة النجاح الأولية للشهادة والمستقاة من 6 مراكز تصحيح موزعة على المستوى الوطني، قد بلغت 40 بالمائة، وهي موزعة كما يلي، إذ تم تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ50.03 بالمائة بأحد مراكز التصحيح بالجزار العاصمة، وهي نسبة نجاح ممتازة تعبر عن مستوى التلاميذ الجيد في جميع المواد، في حين تم تسجيل نسبة نجاح بمركز تصحيح آخر قدرت بـ47.97 بالمائة، فيما تم تسجيل نسبة نجاح بمركز آخر بلغت 43.25 بالمائة، بالمقابل فقد تم تسجيل نسبة نجاح ضعيفة بأحد مراكز التصحيح بالعاصمة بلغت 25.35 بالمائة، وهي النسبة المئوية التي أثرت بالسلب على باقي المراكز وأدت إلى إضعاف النسبة، كما سجل مركز آخر للتصحيح نسبة نجاح قدرت بـ35.03 بالمائة، فيما سجل مركز تصحيح آخر بالعاصمة نسبة نجاح قدرت بـ32.63 بالمائة.

وفي نفس السياق، طالب مديرو المتوسطات على المستوى الوطني مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة بضرورة ضبط تاريخ صحيح لعقد مجالس القبول والتوجيه لتلاميذ السنة رابعة متوسط للانتقال إلى الأقسام العليا “الأولى ثانوي”، دون الضغط عليهم عند مباشرتهم إنجاز كافة الأعمال المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الجارية 2020/2021، على اعتبار أنه لا يمكن استدعاء وعقد هذه المجالس إلا عقب ضبط معدلات “التقويم المستمر” ونتائج الممتحنين في شهادة التعليم المتوسط، وهي النتائج التي من المقرر الإعلان عنها في حدود الـ5 جويلية الجاري، وبالتالي فإن تاريخ 29 جوان المنصرم الذي حدد في مراسلة وزارية سابقة غير صحيح ووجب تعديله في أقرب الآجال.

يذكر أن نسبة قبول تلاميذ الرابعة متوسط في السنة أولى ثانوي دورة سبتمبر 2020، قد بلغت 90.61 بالمائة، خاصة بعد اتخاذ الحكومة أنذاك قرارا جعل الامتحان “اختياري” للمتمدرسين النظاميين وإجباري لفائدة المترشحين الأحرار، بسبب أزمة الوباء التي فرضت تعليق الدراسة وجعل الدراسة عن بعد، في حين تم تسجيل نسبة نجاح وطنية بلغت 55.47 في دورة جوان 2019 في عهد الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، مقابل تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ56.88 بالمائة دورة جوان 2018 في فترة استوزار وزيرة التربية الوطنية السابقة.