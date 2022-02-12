40 دولة تشارك في جائزة الجزائر الدولية للقران الكريم

تشارك 40 دولة في الطبعة 17 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القران الكريم التي ستجري في الفترة ما بين 17 و19 فيفري الجاري.

وأوضح مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، مسعود مياد، أن عدد الدول المعنية والمشاركة في الطبعة الـ17 لجائزة الجزائر الدولية التي ستنطلق الخميس المقبل، وصل إلى 39 دولة تم تأكيد مشاركتها من بين 68 دولة وجهت لها الدعوة,على أن تجري المسابقة وبمشاركة الجزائر أيضا، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف مياد أن جائزة الجزائر الدولية لحفظ القران الكريم كانت تعرف في نسخها السابقة تنظيم وفي نفس التوقيت ثلاث مسابقات، وهي المسابقة الدولية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة والمسابقة الوطنية، إلا أنها وفي هذه الطبعة ستجري بشكل مغاير، حيث تنظم المسابقة الدولية بشكل منفصل من خلال تقديم موعدها إلى شهر رجب موازاة مع إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وعن أسباب تغيير موعد الجائزة إلى شهر رجب بدلا من شهر رمضان كما جرت عليه العادة، أوضح مياد أن هذا التغيير جاء لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الدول، واستجابة لتوصيات مجلس تنسيق المسابقات والجوائز الدولية والذي يضم أكثر من 14 دولة منضمة لمسابقات وجوائز دولية لحفظ القران الكريم، حيث أوصى المجلس الدول الأعضاء بإخراج المسابقات الدولية من شهر رمضان على أن تقوم بنشاطاتها الوطنية فقط خلال الشهر الفضيل.

وأضاف مياد بخصوص مجريات مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقران الكريم، أن المشاركين من الدول الأخرى سيكون عليهم أيام المسابقة التي ستمتد من 17 إلى 19 فبراير الجاري، التقدم إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لدى دولهم, للوقوف أمام لجنة التحكيم الحاضرة بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

وعن اللجنة، قال مياد أنها تتكون من ستة أعضاء، أحدهم من جمهورية مصر العربية والأخر من دولة غينيا والبقية الآخرون من ضمنهم سيدة من الجزائر.

جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم.. انطلاق المسابقة التصفوية

ويوم 9 فيفري 2022، انطلقت بدار الإمام بالمحمدية، الأربعاء، المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في طبعتها السابعة عشرة.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الدينية، أن جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تتم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنطلق ابتداء من 17 فيفري الجاري، بمشاركة عدد من الدول الإسلامية والجاليات.

وتابع البيان أن المسابقة التصفوية تنظم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث تتواجد لجنة التحكيم المكونة من أربعة محكمين دوليين بدار الإمام بالمحمدية، ويتم تواصل المشاركين المتواجدين بمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بمختلف ولايات الوطن عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد.

للإشارة فإن المتسابقين تم انتقاؤهم من خلال المسابقات الولائية التي تمت في فترة سابقة.