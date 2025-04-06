40 رحلة أسبوعيا لـ”الجوية الجزائرية” عبر إفريقيا بحلول 2026

إطلاق الرحلة الافتتاحية بين الجزائر العاصمة وأبوجا النيجيرية

دخل حيز الخدمة الخط الجوي الجديد لشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا.

وجرت مراسم إطلاق الرحلة الافتتاحية، التي تمت عن طريق طائرة تابعة لـ”الخطوط الجوية الجزائرية” من نوع “بوينغ 600-737″، الأحد، تحت إشراف الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، والقائم بشؤون سفارة نيجيريا بالجزائر، عبد السلام الوان هابو، إلى جانب مديرة القسم التجاري لـ”الخطوط الجوية الجزائرية”، حسنية كاوة.

وسيكون هذا الخط المباشر متاح أسبوعيا، حيث تنطلق الرحلة من الجزائر إلى أبوجا كل يوم أحد على الساعة 19سا30د مساء، مع امتداد نحو مدينة دوالا الكاميرونية، فيما تم برمجة رحلة العودة من أبوجا نحو الجزائر كل يوم جمعة على 03سا30د فجرا.

وبالمناسبة، اعتبر الأمين العام لوزارة النقل هذا الحدث “تاريخيا”، يندرج ضمن المساعي لجعل مطار الجزائر محورا إقليميا، مذكّرا أن افتتاح هذا الخط الجوي المباشر يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتجسيدا لاتفاقيات التعاون الثنائي في المجال الجوي بين البلدين.

من جانبه، تقدم الدبلوماسي النيجيري بالشكر للشعب والحكومة الجزائريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على قرار فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيجيريا، واصفا المبادرة بـ”الفرصة المميزة” لبلاده وللقارة الإفريقية عموما.

وأوضح هابو، أن هذا الخط الجوي الجديد سيفتح آفاقا واعدة لتعزيز المبادلات التجارية وتنظيم الفعاليات الرياضية بين البلدين، مشيرا إلى أنه يمثل سوقا واعدا لـ”الخطوط الجوية الجزائرية”، بالنظر إلى عدد السكان الكبير في نيجيريا ومكانتها الاقتصادية في القارة.

كما أكد هابو على أهمية انتماء الجزائر ونيجيريا إلى العديد من المنظمات الإفريقية والإقليمية والدولية، ما يعزز فرص التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات، مذكّرا بالتوقيع على اتفاق إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (الجزائر، نيجيريا، النيجر) ما يسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهتها، أعربت كاوة عن شكرها للسلطات الجزائرية والنيجيرية على دعمها، مؤكدة أن هذا الخط يساهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وأشارت الى أن إطلاق هذا الخط يأتي موازاة مع خطة الشركة لتحديث الأسطول، باقتناء 16 طائرة جديدة، وتحويل مطار الجزائر إلى مركز عبور إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن الشبكة الإفريقية للشركة سجلت نموا في عدد المسافرين الذي ارتفع من 102 ألف مسافر في 2014 إلى 179 ألف مسافر في 2024، بزيادة بلغت 76 بالمائة، مبرزة زيادة عدد الرحلات نحو البلدان الإفريقية من 13 إلى 25 رحلة أسبوعيا حاليا، مع هدف رفعها إلى 40 رحلة أسبوعيا بحلول 2026، وفتح وجهات جديدة مثل أديس أبابا، ليبرفيل، نجامينا وغيرها.

كما تعمل “الخطوط الجوية الجزائرية”، تقول المسؤولة، على تعزيز حضورها في السوق الأوروبية والبريطانية عبر زيادة عدد الرحلات نحو هذه الوجهات.