40 عارضا في الصالون الوطني لصناعة السيارات بقسنطينة (صور)

افتتح يوم الإثنين بقسنطينة، الصالون الوطني لصناعة السيارات ولواحقها “سيرتا أوتو” في طبعته الثانية، بمشاركة 40 عارضا.

حيث تشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية، علامات معتمدة بالجزائر، وشركات مختصة في صناعة قطع الغيار. إلى جانب مصنّعين ومستوردين للدراجات النارية، وعدد من المؤسسات البنكية وشركات التأمين.

وقال والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، خلال إشرافه على افتتاح الصالون، إن “قسنطينة تعتبر قطبا للصناعة الميكانيكية منذ الاستقلال، كونها تضم العديد من مصانع إنتاج قطع الغيار والمحركات”.

ودعا الوالي صيودة المتعاملين الاقتصاديين بالمناسبة، إلى “توطين مصانع للسيارات، خاصة أن الولاية تتوفر على العقار الصناعي و اليد العاملة المؤهلة”.