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40 قتيلا في انفجار بمنجم شمالي تركيا

الشروق أونلاين
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40 قتيلا في انفجار بمنجم شمالي تركيا
ح.م
جانب من عمليات الإنقاذ

ارتفعت حصيلة وفيات انفجار منجم في بارطن شمالي تركيا إلى 40 قتيلا، حسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ظهر السبت.

وأوضح صويلو أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110 كانوا عالقين في المنجم بعد الانفجار، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن عامل واحد.

وفي وقت سابق، كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن عن تسجيل مقتل 28 شخصا في الانفجار، كما أكد صويلو أن  التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرّب للغاز.

وقد أجّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارته إلى ديار بكر ليتوجّه إلى مكان وقوع الحادث، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم.

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