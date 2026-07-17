40 مدرسة وطنية عليا متاحة للمتفوقين في البكالوريا

تقدم تكوينات نوعية في تخصصات مهمة

تقدم وزارة التعليم العالي للناجحين المتفوقين في بكالوريا 2026 بمعدلات جيدة عدة خيارات للالتحاق بالمدارس الوطنية العليا ذات التسجيل الوطني في عدة تخصصات مهمة منها الإعلام الآلي والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة والفلاحة الصحراوية وغيرها من التخصصات للتخرج بشهادة مهندس دولة، وتضمن وزارة التعليم العالي تكوينات نوعية لحاملي البكالوريا من مختلف الشعب عبر 40 مدرسة وطنية عليا موزعة على عدة ولايات وعلى رأسها القطب التكنولوجي سيدي عبد الله و36 مدرسة وطنية عليا متنوعة التخصصات بنمط تسجيل وطني ومعدلات قبول خاصة.

16/20 للتوجيه للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة

وفي السياق، تبرز عدة مدارس عليا وطنية بتكوين قاعدي كخيار لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية وتقني رياضي، حيث يمكن للناجحين المشاركة في الترتيب وملء بطاقة رغبات بمعدل موزون أو عام يساويان أو يفوقان 16 للتوجيه نحو المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة بالجزائر، في حين يشترط معدل يساوي أو يفوق 13.5 للمشاركة في الترتيب للتوجيه نحو المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بتلمسان، ومعدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 14 بالنسبة للمدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية وهران.

ويشترط معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 16 لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية وتقني رياضي للمشاركة في الترتيب من أجل التوجيه لكل من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، والمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات بقسنطينة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران بنظام تسجيل وطني .

أما المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة فتتطلب للمشاركة في الترتيب معدلا موزونا أو عاما يساوي أو يفوق 13.5 من 20 لحاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي، فيما يشترط معدل موزون يساوي أو يفوق 15 للترتيب من أجل التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالجزائر، ومعدل 14 فما فوق بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة بعنابة، في حين تتطلب المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة معدل ترتيب عام أو موزون يساوي أو يفوق 15 .

معدل 17 من 20 للتوجيه نحو المدارس العليا للإعلام الآلي

ويمكن للناجحين المتفوقين في شعب الرياضيات كأولوية أولى، ثم العلوم التجريبية وبعدها تقني رياضي، اختيار إحدى المدارس العليا في الإعلام الآلي، كل من المدرسة العليا للإعلام الآلي بالجزائر، والمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، والمدرسة العليا في علوم تكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية، حيث يشترط للتوجيه معدل موزون أو عام يساويان أو يفوقان 17 من 20 وهي بتسجيل وطني.

وللراغبين في الحصول على شهادة مهندس دولة تمنحهم وزارة التعليم العالي خيار التسجيل ضمن المدارس العليا التي تقدم تكوينات في تخصصات ذات أولوية وطنية كبرى، حيث تندرج هذه الأخيرة ضمن مخطط عمل الحكومة الرامي للنهوض بالإقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي على غرار الفلاحة الصحراوية والزراعة والعلوم البيولوجية وعلوم البحر وتهيئة الساحل ضمن ميدان علوم الطبيعة والحياة، حيث يمكن للناجحين في شعب علوم تجريبية، ثم رياضيات وبعدها تقني رياضي التسجيل في 9 مدارس عليا مختلفة.

تخصصات في الزراعة والصناعة الغذائية

وفي السياق، تبرز المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر ذات التسجيل الوطني والتي تتطلب معدلا موزونا أو عاما يساوي أو يفوق 14 للمشاركة في الترتيب من أجل التوجيه لحاملي بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، في حين يشترط معدل 15 فما فوق في البكالوريا لشعبة تقني رياضي.

أما المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم فيشترط معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 13 لحائزي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، ومعدل عام يساوي أو يفوق 14 لحاملي بكالوريا تقني رياضي، في حين يشترط للمشاركة في الترتيب من أجل التوجيه لكل من المدرسة الوطنية العليا لعلوم الفلاحة بالجزائر، والمدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 14 لحاملي بكالوريا علوم تجريبية أو رياضيات، ومعدل عام 15 فما فوق للتقني رياضي.

13 فما فوق للتوجيه نحو المدرسة الوطنية للغابات

ويشترط معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 13 لحاملي بكالوريا علوم تجريبية أو رياضيات للمشاركة في الترتيب للتوجيه نحو المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة، ومعدل 13.5 لحاملي بكالوريا تقني رياضي، فيما يشترط معدل عام أو موزون 11 فما فوق لحاملي بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات لاختيار المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار في بطاقة الرغبات، ويحتسب معدل الترتيب لحاملي بكالوريا تقني رياضي بـ11.5 فما فوق، في حين يتراوح معدل الترتيب بين 12 للأولوية الأولى و12.5 للثانية للتوجيه نحو المدرسة الوطنية العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي.

وفي سياق ذي صلة، تفتح المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة أبوابها لحائزي بكالوريا 2026 شعبتي علوم تجريبية ورياضيات من خلال احتساب المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 14. وبالنسبة لحاملي بكالوريا تقني رياضي يشترط معدل عام يساوي أو يفوق 15، فيما يتطلب المشاركة في الترتيب للتوجيه نحو المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 14 لحاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، ومعدل عام يساوي أو يفوق 14.5 لتقني رياضي.

8 مدارس عليا متاحة في التسيير والعلوم التجارية

أما في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، تعرض الوزارة عدة خيارات للناجحين للتكوين في ماستر أكاديمي وفقا للتسجيل الوطني عبر 8 مدارس عليا، ويتعلق الأمر بكل من المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة، والمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة والمدرسة العليا للاقتصاد بوهران، حيث يشترط للمشاركة في الترتيب للتوجيه لإحدى هذه المدارس معدل عام يساوي أو يفوق 13 لحاملي بكالوريا في شعب التسيير والاقتصاد كأولوية أولى، ثم الرياضيات وبعدها العلوم التجريبية والتقني رياضي، مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 12.5 في مادة الرياضيات.

ويشترط معدل عام يساوي أو يفوق 14.5 وعلامة الرياضيات تساوي أو تفوق 12.5 للمشاركة في الترتيب للتوجيه نحو كل من المدرسة العليا للتجارة بالقليعة، أو المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة، والمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة وهذا لحاملي بكالوريا تسيير واقتصاد، رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي.

أما المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران بالجزائر فهي ذات تسجيل وطني متاحة لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام أو الموزون الذي ينبغي أو يساويان أو يفوقان 15 .