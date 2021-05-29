400 رجل أعمال يشاركون في أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي

أشرف على افتتاحه وزير الخارجية صبري بوقادوم

أشرف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، السبت، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين.

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه زهاء 150 متعامل ليبي و250 متعامل جزائري، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة”، حسب مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية التي نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

كما يسجل المنتدى مشاركة ممثلي مختلف غرف التجارة والصناعة والفلاحة ومنظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

ويُنظم اللقاء في شكل جلسات علنية و ورشات و لقاءات ثنائية (B to B).

وحسب وزارة التجارة، ستخصص الجلسة العلنية الأولى (الصباحية) من اللقاء لعروض أعضاء الوفد الليبي حول احتياجات الجانب الليبي من المشاريع الاستثمارية في إطار إعادة إعمار ليبيا فيما ستخصص الجلسة الثانية (المسائية) لعرض قدرات المؤسسات الجزائرية العمومية و الخاصة في مجال الشراكة.

كما ستخصص جلسة علنية ثالثة صبيحة غد الأحد لمواصلة العروض حول فرص الشراكة الثنائية قبل أن تختتم التظاهرة منتصف النهار.

ومن أبرز مجالات التعاون المعنية بالمنتدى الطاقة والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والفلاحية والصحة و لمنتجات الصيدلانية والالكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والتربية والسياحة ومكاتب الدراسات والخدمات.

وموازاة مع المنتدى، سينظم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية من سلع و خدمات بقصر المعارض (الصنوبر البحري) يومي الأحد و الإثنين.

هذا وقال وزير الخارجية صبري بوقادوم عبر صفحته الرسمية إنه يطمح أن يشكل هذا المنتدى خطوة هامة في سبيل ارساء أسس شراكة اقتصادية استراتيجية وشاملة بين البلدين.

ويأتي هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات .

من جانه عبر الجانب الليبي عن إهتمامه الكبير بالمنتجات و الخدمات الجزائرية نظرًا لجودتها و سعرها التنافسي.