400 شاحنة مساعدات تدخل غزة اليوم

تحركت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة في السادسة من صباح اليوم الأحد وذلك من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها إلى غزة.

وقد عبرت خلال الساعة الأولى 90 شاحنة من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

يشار إلى أنه لأول مرة منذ مارس الماضي يتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجة أيضا نظرا لكثرة أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها.

وتنتظر آلاف شاحنات المساعدات الغذائية والدوائية السماح لها بدخول قطاع غزة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل أيام.

من جهته قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد، إن من المتوقع فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، مضيفاً أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيُعاد فتحه “أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء المقبل”.

كما قال القيادي في حماس عزت الرشق، أمس السبت، إن الحركة تواصل جهودها مع الدول الصديقة والأطراف لضمان إدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وجاري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، وكذلك استقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضا.

والسبت، كشف وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أنه سيتم فتح معبر رفح الثلاثاء المقبل في الاتجاهين بمراقبة أوروبية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية تصريح كروسيتو الذي جاء فيه: “في 14 أكتوبر 2025 وتطبيقاً لاتفاق ترامب، سيُفتح معبر رفح بالتناوب في اتجاهين: الخروج باتجاه مصر والدخول باتجاه غزة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.

وأكد أنه سمح باستئناف العمليات الإيطالية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح المعبر بالشروط نفسها التي كانت في جانفي.

وأورد المتحدث أن الكيان الصهوني يعمل على استعادة الجاهزية اللوجيستية للبنية التحتية للمعبر بأسرع وقت

وأضاف كروسيتو أن نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ستدخل غزة من معابر أخرى (غير معبر رفح) يومياً.

وقال كروسيتو “لن يقتصر مرور الأفراد على الحالات الطبية الخطيرة، بل سيتوسع ليشمل أي شخص يرغب في ذلك (رهناً بالموافقة المتبادلة بين الكيان الصهيوني ومصر).

ويأتي هذا عقب دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد موافقة طرفي النزاع الكيان الصهيوني وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.